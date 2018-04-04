Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Trabzonspor Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, hafta sonu yapılacak olağanüstü kongre öncesi kulübün idari ve mali durumuyla ilgili bilgiler verdi.

Ören, kurul üyeleriyle Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor Kulübüne 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle üye sayısının 26 bin 511 olup, 1 Ocak-28 Şubat 2018 tarihlerinde de 65 yeni üye kaydı yapıldığını söyledi.

Mahmut Ören, mali yönden yapılan tespitlerle ilgili de bilgilendirmede bulunarak, şöyle devam etti:

"Gelir ve gider belgeleri tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak yasal defterlere kayıt edilmiş ve mali tablolar oluşturulmuştur. 1 Kasım 2017 ile 28 Şubat 2018 tarihleri arasında dernek ve bağlı şirketlerin toplam gelirleri 138 milyon 681 bin 585 lira, toplam giderlerinin ise 141 milyon 446 bin 985 lira olduğu yapılan incelemeler sonucu tespit edilmiştir. "

Gerçekleşen gelir kalemleri içerisinde reklam ve sponsorluk gelirlerinin 15 milyon 810 bin 794 lira olduğunu belirten Ören, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TV ve radyo yayın gelirleri 39 milyon 53 bin 967 lira, futbolcu transfer gelirleri 13 milyon 879 bin 70 lira, loca kombine ve müsabaka gelirleri 6 milyon 363 bin 997 lira, yönetici katkıları 21 milyon 101 bin 652 lira, Opet kiralama geliri 34 milyon 680 milyon 702 lira, isim hakkı gelirleri 3 milyon 90 bin 617 liradır. Gerçekleşen gider kalemleri içerisinde profesyonel faaliyet giderlerimiz 71 milyon 69 bin 19 liradır. Sosyal güvenlik vergi, fon giderlerimiz 4 milyon 21 bin 22 liradır. Genel giderler ise 4 milyon 10 bin 179 lira, finansman giderleri 22 milyon 136 bin 245 lira, kira geri ödemesi 35 milyon 855 bin 565 liradır. Ağırlıklı olarak bunlar bilançolarda görülmektedir."

Ören, 28 Şubat 2018 tarihi itibariyle kısa vadeli banka kredi borçlarının 119 milyon 489 bin 621 lira olduğunu aktararak, uzun vadeli banka kredi borçlarının da 395 milyon 141 bin 470 lira olduğunu aktardı.

Gerçekleşen gelirler ve giderler sonucunda oluşan mali tablolara göre dernek ve bağlı şirketlerin 28 Şubat 2018 tarihi itibariyle borçları hakkında da bilgi paylaşan Ören, şu ifadeleri kullandı:

"Kısa vadeli borçlar toplamı 551 milyon 95 bin 909 liradır. Uzun vadeli borçlar toplamı 487 milyon 423 bin 247 liradır. Borçlar toplamı 1 milyar 38 milyon 519 bin 156 liradır. Kısa vadeli mevcutlar 197 milyon 459 bin 617 liradır. Net borcumuz 841 milyon 59 bin 617 liradır."

"Toplam yönetici katkıları 71 milyon lira"

Açıklamanın ardından gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Ören, bir gazetecinin yönetici katkılarıyla ilgili sorusu üzerine de şöyle konuştu:

"Başkan Muharrem Usta'nın 61,5 milyon lira katkısı var. Bu para içeride duran yani emanet para. Gençağa Meriç'in 1,3 milyon lira, Coşkun Bülbül'ün 2,7 milyon lira, diğerleri de çeşitli miktarlardaki katkılar. Bunun da toplamı yaklaşık olarak 71 milyon lira."

"Vadesi geçmiş net borç 285 milyon liradır"

Ören, mart, nisan, mayıs aylarındaki ödemeler hakkında da açıklamada bulunarak, "Kim gelirse gelsin rutin ödemesi gereken 3 aylık periyot içerisindeki rakam 70 milyon lira. Yani mart, nisan, mayıs aylarında 70 milyon lirayı sağlamak zorunda." diye konuştu.

Bu aylardaki borçların ayrıntılarını da açıklayan Ören, şunları ifade etti:

"Futbolculara borçlar 50 milyon lira, Rıza hoca dahil. Personel ve A takım yardımcı hocaların maaşları dahil 3,4 milyon lira. Bunlar 3 aylık periyot içerisinde doğacak olan öngörülmüş rakamlar. Bankalara dönem faizleriyle ödenecek kredi rakamları 3 ay içerisinde 6 milyon lira. İcra dosya masraflarından kulübü intikal etmiş ödememiz gereken fark, vekalet ücreti, faiz giderleri 1 milyon lira. Cari borçları 3 milyon lira, kira borçları 2,5 milyon lira, vergi ve SGK borçları 4,5 milyon lira."

Ören, önemli borçlara da dikkati çekerek, "Mart sonu itibariyle futbolcu borçları 66 milyon lira. Mart sonu itibariyle gecikmiş borçlar. Kulüplere borçlar, diğer transfer yaptığımız kulüplere borçlar tamamı dahil 93 milyon lira, yapılandırmada giden oyuncuların borçları, gönderdiğimiz oyuncuların ve yapılandırma yaptığımız oyuncuların borçları 48 milyon lira, menajer borçları 56 milyon lira, krediler ve dönem faizleri 390 milyon lira. Personel ve yardımcı hocaların maaşları 1 milyon lira, davalık borçlarda bekleyen ödemeler 16 milyon lira, yönetici borçları 71 milyon lira, piyasa borçları 11 milyon lira, kira borçları 17 milyon lira, vadesi geçmiş SSK, vergi borçları da 33 milyon lira." dedi.

Vadesi geçmiş net borçları da hatırlatan Ören, "Mart sonu itibariyle vadesi geçmiş borçlar ve diğer borçlar dahil 285 milyon lira, yeni gelecek yönetimin nisan, mayıs ayında ödeyeceği 70 milyon liranın dışında bütün borçları temizleme gayesiyle gelirse 285 milyon lira ödeme sorumluluğuna ulaşmış olacak." değerlendirmesini yaptı.

Mahmut Ören, yeni seçilecek yönetime de tavsiyelerde bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"51 yıllık Trabzonspor tarihi içinde, ilk 10 senede 6 şampiyonluk kazanan yöneticilerle 40 yıldır başarısızlık yaşayan yöneticiler arasında en belirgin fark, 'akılcı bir öz güven' ile 'içgüdüsel arayışlara dayalı panikçi bir duygu' olduğu açık seçik ortadadır. Başarısızlıktaki en büyük neden bir şehrin üreterek ortaya çıkardığı Trabzonspor'un varoluş değerlerine yabancılaşmış, bencil ve popülist bu yönetici profilidir. Şu andan itibaren Trabzonspor küllerinden ya yeniden doğacak, ya da diğer kulüplerin başına geldiği gibi tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır. Özgür iradesini ve bilincini 'ortak akla' dönüştüremeyen, kibirden kurtulamayıp Trabzonspor üst aklına geçemeyenlerin Trabzonspor'a yaşatabileceği tek şey, tarih sahnesinden silinmektir. Trabzonspor'un kurtuluşu niteliğindeki olağanüstü kongrede yapılacak liste, zamanını kulüp için harcayacak, Trabzonspor için koşturacak ve çözüm üretecek, bilgili, nitelikli ve liyakat sahiplerinden oluşturulmalıdır."