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Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay Yokuşlu

Trabzonspor'da 2015-2016 sezonu öncesinde Kayserispor'dan transfer edilen Okay Yokuşlu, istikrarlı oyuncuların başında geldi.

Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay Yokuşlu

Trabzonspor'da 2015-2016 sezonu öncesinde Kayserispor'dan transfer edilen Okay Yokuşlu, istikrarlı oyuncuların başında geldi.

12 Nisan 2017 Çarşamba 13:23
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Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay Yokuşlu

TRABZON -  Trabzonspor'da 2015-2016 sezonu öncesinde Kayserispor'dan transfer edilen Okay Yokuşlu, istikrarlı oyuncuların başında geldi.

Bordo-mavili futbolcu, 2015-2016 sezonu ile 2016-2017 sezonunda Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere 80 resmi maçın 69'unda oynayarak son 2 sezonda en fazla forma giyen isim oldu. Bu futbolcuyu, 53 maç ile kaleci Onur Recep Kıvrak takip etti.

Trabzonspor'daki ilk sezonunda ligde 27, kupada 7, Avrupa kupalarında 2 maç olmak üzere 36 maç oynayan 23 yaşındaki orta alan oyuncu, 2 bin 813 dakika görev yaptı. Bordo-mavili futbolcu ligde 2, Avrupa'da 1 gol olmak üzere 3 golle sezonu tamamladı.

Bordo-mavili futbolcu, bu sezon ise ligde 25, Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 olmak üzere 33 maçta 2 bin 567 dakika sahada kaldı.

İlk sezonunda 36 resmi maçta 3, bu sezon da 33 maçta 5 gol kaydeden bordo-mavili futbolcu, toplamda 8 gole ulaştı.

Bu sezonki katkısı

Ligde 1-0'lık Kardemir Karabükspor maçında takımının tek golünü kaydeden Okay Yokuşlu, 4-3 mağlup oldukları Beşiktaş maçında da 1 gol kaydetti. Genç futbolcu, Kasımpaşa ve Adanaspor maçlarında da takımının gollerini hazırlayarak skora katkı yaptı.

Genç oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Serhat Ardahanspor, Çorum Belediyespor ve Kızılcabölükspor karşılaşmalarında da birer kez fileleri havalandırdı.

Sözleşmesini uzattı

Trabzonspor formasıyla A Milli Takım kadrosuna çağrılan Okay Yokuşlu'nun performansı, yönetim kurulunu da harekete geçirdi.

Bordo-mavili kulüp, gelecek sezon sonu kontratı bitecek oyuncunun sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak 2019-2020 sezonuna kadar anlaşma imzaladı.

Çubukçu: "Uzun yıllar faydalanmak istiyoruz"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Okay'ın hem futbolculuğu hem de karakteriyle takımın en sevilen isimlerin başında geldiğini belirtti.

Okay Yokuşlu'nun genç yaşına rağmen istikrarı ve performansıyla takıma önemli katkılar sağladığını vurgulayan Çubukçu, "Sözleşme konusunda da çok uzun görüşmelerimiz olmadı. Kendisi huzurlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini söyledi. İnşallah uzun yıllar Trabzonspor'da olacak ve takımın başarısı için katkılar sağlamaya devam edecek. Uzun yıllar Okay'dan faydalanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporIstikrarOkay Yokuşlu
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