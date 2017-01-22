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Trabzonspor, üç puanı tek golle aldı

Trabzonspor, üç puanı tek golle aldı

22 Ocak 2017 Pazar 19:17
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Trabzonspor, üç puanı tek golle aldı

Trabzonspor, üç puanı tek golle aldı

Bordo-mavili ekip, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek, üst üste deplasmanda oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı - Bordo-mavili takımın yeni transferi Mas, Trabzonspor formasıyla ilk golünü attı - Kasımpaşa, sahasında bu sezon 3. kez mağlup oldu

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarının uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 öne geçen bordo-mavili ekip, bu üstünlüğünü ikinci yarıda da korumayı başardı ve üç puanı hanesine yazdırdı.

Ligde geçen hafta dış sahada Bursaspor'u yenen Trabzonspor, İstanbul'da da Kasımpaşa'yı mağlup ederek üst üste deplasmanda oynadığı iki maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bordo-mavili takım bu sonuçla puanını 24'e çıkartırken, Kasımpaşa ise 21 puanda kaldı.

Mas, ilk gol sevincini yaşadı

Trabzonspor'un devre arasında Arjantin'in San Lorenzo takımından transfer ettiği sol bek Emmanuel Mas, bordo-mavili formayla ilk golünü attı.

Maçın 45+1. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde iyi bir kafa vuruşu yapan Mas, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Kasımpaşa, sahasında üçüncü kez yenildi

Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında yaşadığı mağlubiyetle bu sezon sahasında üçüncü kez Süper Lig maçı kaybetti.

Lacivert-beyazlı takım, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce Fenerbahçe ve 

Galatasaray ile oynadığı maçları yitirmişti.

Öte yandan Kasımpaşa'da Abdullah Durak, 23. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Abdullah, ligin 19. haftasında Adanaspor'la oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKasımpaşaÖnce Vatan Gazetesi
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