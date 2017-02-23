Trabzonspor taraftarı, Medical Park Arena'yı sevdi

TRABZON - Seyirci kapasitesi 24 bin 159 olan Hüseyin Avni Aker Stadı'na ligin ikinci bölümünde veda eden bordo-mavililer, Gaziantepspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını 41 bin 461 kişi kapasiteli Medical Park Arena Stadı'nda oynadı.

Bordo-mavili takımın yeni stadında Gaziantepspor ile oynadığı ilk karşılaşmayı 23 bin 56 taraftar izledi. Bu maçta tribün cezası alan ve 11 bin 500 taraftarın tribüne giremediği Aytemiz Alanyaspor maçını ise 21 bin 15 taraftar takip etti.

Karadeniz ekibi, iki karşılaşmayı 44 bin 71 taraftara oynarken, bu maçlarda ortalama seyirci sayısı ise 22 bin 35 oldu.

Trabzonspor'un Hüseyin Avni Aker Stadı'nda toplam 6 maçını 58 bin 225 taraftar izlerken maç başına 9 bin 705 taraftar tribünde yer aldı. En fazla seyirci sayısı ise 19 bin 719 ile Fenerbaçe maçında oldu

Hüseyin Avni Aker'deki maçlar

Trabzonspor, geçen sezon 29. haftasında Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan dolayı aldığı 4 maç kendi sahasında seyircisiz oynama ve 1 maçta tribün cezası nedeniyle sezona taraftar desteğinden yoksun başladı.

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Kasımpaşa ve Osmanlıspor maçlarını seyircisiz oynayan Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor maçında da tribün cezası nedeniyle bin 818 taraftarını arkasında bulabildi.