Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88985
ALTIN
142.255
DOLAR
3.5758
STERLIN
4.4600
EURO
3.7765
Japon mutfağı beyaz perdeye yansıyacak
Japon mutfağı beyaz perdeye yansıyacak
NASA, Dünya'ya benzeyen 7 yeni gezegen keşfetti
NASA, Dünya'ya benzeyen 7 yeni...
Bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek
Bu hafta 1'i yerli 5...
Mevsimsel geçişlerde boğaz ağrıları artıyor
Mevsimsel geçişlerde boğaz ağrıları artıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı

Trabzonspor taraftarı, Medical Park Arena'yı sevdi

Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçını yeni stadı Medical Park Arena'da oynayan Trabzonspor'un seyirci sayısı arttı.

Trabzonspor taraftarı, Medical Park Arena'yı sevdi

Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçını yeni stadı Medical Park Arena'da oynayan Trabzonspor'un seyirci sayısı arttı.

23 Şubat 2017 Perşembe 11:38
8 Okunma
Trabzonspor taraftarı, Medical Park Arena'yı sevdi

TRABZON - Seyirci kapasitesi 24 bin 159 olan Hüseyin Avni Aker Stadı'na ligin ikinci bölümünde veda eden bordo-mavililer, Gaziantepspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını 41 bin 461 kişi kapasiteli Medical Park Arena Stadı'nda oynadı.

Bordo-mavili takımın yeni stadında Gaziantepspor ile oynadığı ilk karşılaşmayı 23 bin 56 taraftar izledi. Bu maçta tribün cezası alan ve 11 bin 500 taraftarın tribüne giremediği Aytemiz Alanyaspor maçını ise 21 bin 15 taraftar takip etti.

Karadeniz ekibi, iki karşılaşmayı 44 bin 71 taraftara oynarken, bu maçlarda ortalama seyirci sayısı ise 22 bin 35 oldu.

Trabzonspor'un Hüseyin Avni Aker Stadı'nda toplam 6 maçını 58 bin 225 taraftar izlerken maç başına 9 bin 705 taraftar tribünde yer aldı. En fazla seyirci sayısı ise 19 bin 719 ile Fenerbaçe maçında oldu

Hüseyin Avni Aker'deki maçlar

Trabzonspor, geçen sezon 29. haftasında Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan dolayı aldığı 4 maç kendi sahasında seyircisiz oynama ve 1 maçta tribün cezası nedeniyle sezona taraftar desteğinden yoksun başladı.

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Kasımpaşa ve Osmanlıspor maçlarını seyircisiz oynayan Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor maçında da tribün cezası nedeniyle bin 818 taraftarını arkasında bulabildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporMedical Park Arena
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye 22. Balkan Salon Şampiyonası'na 35 atletle katılacak
Türkiye 22. Balkan Salon Şampiyonası'na 35 atletle katılacak
Türk takımlarının FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu
Türk takımlarının FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı
Emre Belözoğlu: "Türkiye'de şampiyonluk kolay değil"
Emre Belözoğlu: "Türkiye'de şampiyonluk kolay değil"
Federer'den hayranlarına müjdeli haber
Federer'den hayranlarına müjdeli haber
Galatasaray'da hedef çeyrek final
Galatasaray'da hedef çeyrek final
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ