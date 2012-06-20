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Trabzonspor Soner'i borsaya bildirdi

Trabzonspor, Gençlerbirliği'nde forma giyen Soner Aydoğdu'nun transferi konusunda görüşmelere başlandığını İMKB'ye bildirdi.

Trabzonspor Soner'i borsaya bildirdi

Trabzonspor, Gençlerbirliği'nde forma giyen Soner Aydoğdu'nun transferi konusunda görüşmelere başlandığını İMKB'ye bildirdi.

20 Haziran 2012 Çarşamba 09:22
1319 Okunma
Trabzonspor Soner'i borsaya bildirdi
TRABZON

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, '' Profesyonel futbolcu Soner Aydoğdu'nun kulübümüze transferi konusunda Gençlerbirliği Spor Kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır'' ifadesine yer verildi.
Trabzonspor, İngiltere'nin Leicester City takımı oyuncusu Souleymane Bamba ile de 5 yıllık anlaşmaya vardığını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) bildirdi.
Fildişi Sahilli oyuncuya 5 yıl için toplam 5 milyon 189 bin 500 avro garanti ücret ödeyecek olan Trabzonspor, daha önce futbolcunun bonservis bedeli için Leicester City Kulübü'ne 750 bin sterlin ödeyeceğini açıklamıştı.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2012 01:24
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
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