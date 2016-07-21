Trabzonspor, Slovak oyuncu Bero ile görüşmelere başladı

TRABZON

Trabzonspor, Slovak oyuncu Matus Bero'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübü Trencin ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Matus Bero'nun kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Trencin ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

20 yaşında orta alan oyuncusu, geçen sezon Slovakya Ligi'nde 30 maçta 15 gol, 8 asistle oynamıştı.

Bero, Şampiyonlar Ligi ve kupayla toplam 37 maçta 17 gol 11 asistle sezonu tamamlamıştı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, dün Bero'nun takımı Trencin'in Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ljubljana ile karşı karşıya geldiği maçı izlemiş ardından Slovak oyuncu ve kulübüyle aradaki pürüzleri gidererek anlaşmıştı.