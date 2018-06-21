Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94968
ALTIN
192.740
DOLAR
4.7373
STERLİN
6.2748
EURO
5.4877
Instagram'a yenilik
Instagram'a yenilik
"YAVAŞTAN İLERLE"
"YAVAŞTAN İLERLE"
Seçime 3 gün kaldı
Seçime 3 gün kaldı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Dünyanın 'en cömert ülkesi'
Dünyanın 'en cömert ülkesi'

Trabzonspor şike davası sürecine ilişkin CAS'a başvurdu

Trabzonspor Kulübü, 2010-2011 sezonundaki şike davası sürecine ilişkin FIFA'nın "sürece müdahil olmama" yönündeki kararının ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvuruda bulundu.

Trabzonspor şike davası sürecine ilişkin CAS'a başvurdu

Trabzonspor Kulübü, 2010-2011 sezonundaki şike davası sürecine ilişkin FIFA'nın "sürece müdahil olmama" yönündeki kararının ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvuruda bulundu.

21 Haziran 2018 Perşembe 16:42
0 Okunma
Trabzonspor şike davası sürecine ilişkin CAS'a başvurdu

Bordo-mavili kulübün UEFA ve FIFA ile ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, yaptığı açıklamada, FIFA Disiplin Komitesi Başkanının yetkisi olmadan Karadeniz temsilcisinin dosyasını reddettiği gerekçesiyle CAS'a başvurduklarını söyledi.

Yaklaşık 1 aylık çalışmanın ardından bu hafta içerisinde devam eden şike soruşturması süreciyle ilgili harç yatırdıklarını belirten Bülbüloğlu, "FIFA Disiplin Komitesi Başkanı dosyamızı yetkisi olmadan reddettiği için biz de CAS'a müracaat ettik. 40 bin avro civarında da bir harç yatırdık. CAS'tan duruşma gününü bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bülbüloğlu, CAS'tan olumlu karar çıkması halinde, FIFA Disiplin Komitesinin konuyu ele alarak karar vereceğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
UEFAFIFA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emre Can, Juventus'a transfer oluyor
Emre Can, Juventus'a transfer oluyor
'Farfan Galatasaray'da çok başarılı olurdu'
'Farfan Galatasaray'da çok başarılı olurdu'
Sırbistan ile İsviçre 14. randevuda
Sırbistan ile İsviçre 14. randevuda
Nijerya ile İzlanda ilk kez resmi maçta karşılaşacak
Nijerya ile İzlanda ilk kez resmi maçta karşılaşacak
Dünya Kupası'nda günün sonuçları
Dünya Kupası'nda günün sonuçları
"Bu kura Bakü'ye giden yolun başlangıcı"
"Bu kura Bakü'ye giden yolun başlangıcı"
Özgür Çek Kasımpaşa'da
Özgür Çek Kasımpaşa'da
Ankara'da kritik maçlar oynayacağız
Ankara'da kritik maçlar oynayacağız
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ