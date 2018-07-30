Trabzonspor, Senegalli futbolcu Toure'yi borsaya bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Senegalli futbolcu Zargo Toure'nin transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Lorient Kulübünün profesyonel futbolcusu Zargo Toure'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Bordo-mavili kulübün prensipte anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki stoper Zargo Toure, dün gece Trabzon'a gelerek, Trabzon Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılanmıştı.
AA