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Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda çalışacak

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, karşılaşma için son antrenmanını taraftarlardan gelen talep üzerine Akyazı'daki Medical Park Stadı'nda yapacak.

Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda çalışacak

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, karşılaşma için son antrenmanını taraftarlardan gelen talep üzerine Akyazı'daki Medical Park Stadı'nda yapacak.

22 Kasım 2018 Perşembe 16:08
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Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda çalışacak

TRABZON

Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, karşılaşma için son antrenmanını taraftarlardan gelen talep üzerine Akyazı'daki Medical Park Stadı'nda yapacak.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-mavili taraftarların sosyal medyadan Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanı Medical Park Stadı'nda gerçekleştirme çağrısını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Taraftarın takım için çok önemli olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Bu maçı kazanacaksak taraftarlarla birlikte kazanacağız. Onların bu isteği üzerine cumartesi günü son idmanı saat 16.00'da stadımızda yapacağız." ifadelerini kullandı.

Taktik ağırlıklı çalıştı

Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı.

Bordo-mavili ekip, idmanı taktik ağırlıklı çalışmayla tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigFenerbahçeMedical Park StadıTrabzonspor
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