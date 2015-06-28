Trabzonspor M'bia ile anlaştı

İSTANBUL
Trabzonspor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün transfer görüşmelerini sürdürdüğü Kamerunlu oyuncu Stephane M'bia Etoundi ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi.
AA
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Kamerunlu futbolcu Stephane M'bia Etoundi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
İSTANBUL
Trabzonspor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün transfer görüşmelerini sürdürdüğü Kamerunlu oyuncu Stephane M'bia Etoundi ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi.
AA