Trabzonspor Malatya'da kaybetti

MALATYA

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u 5-0 mağlup etti.

4. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahasının dışından savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Boutaib'in vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yakınından auta çıktı.

23. dakikada Olcay Şahan'ın pasıyla ceza sahasının sağında Pereira topla buluştu. Pereira'nın pasında ceza sahasında topu alan Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarı gitti.

36. dakikada Boutaib, rakip savunmanın hatasıyla kaptığı topu Guilherme'ye verdi. Guilherme, ceza alanına girer girmez, öne çıkan kaleci Onur'un sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

38. dakikada Guilherme sağdan ceza alanının dışından topu kale önüne doğru gönderdi. Altıpasın çaprazındaki Aleksic'in sol ayağıyla vurduğu meşin yuvarlak filelere gitti ve Evkur Yeni Malatyaspor maçta 2-0 öne geçti.

39. dakikada Aleksic'in ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta top kale direğine çarparak auta çıktı.

40. dakikada Sosa'nın yaklaşık 25 metreden şutunda top kaleci Farnolle'den döndü. Ceza alanında bu kez Rodallega'nın vuruşunda yine Farnolle'den dönen topu Malatyaspor savunması uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

41. dakikada sol çaprazda kaleye yakın noktada topu önünde bulan Novak'ın şutunda, kaleci Farnolle gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Evkur Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada ceza alanına uzak mesafede kazanılan serbest vuruşu kullanan Aleksic, meşin yuvarlağı kaleci Onur'un sağından filelere gönderdi: 3-0.

51. dakikada Guilherme'nin sol köşeden kullandığı kornerde altıpas önündeki Boutaib'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 4-0.

64. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor farkı 5'e çıkardı. Aleksic'in pasında, savunmanın arkasına sarkan Guilherme, kaleci Onur'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi ve ev sahibi ekip maçta 5-0 öne geçti.

79. dakikada Aleksic'in pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci Onur ile karşı karşıya kalan Pereira'nın vuruşunda, kaleye giden topu, savunmada Hüseyin çıkararak golü önledi.

82. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanının solunda topla buluşan Ekuban'ın müsait durumda şutunda, kaleci Farnolle gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspor 5-0 kazandı.

Evkur Yeni Malatyaspor cephesi

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor karşısında mükemmel bir performans sergileyerek 5-0 kazanmasını bildiklerini belirtti.

Bu sonucu beklemediklerini vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:

"Daha zor bir maç olacağını düşünüyordum ama futbolcularım maçın ilk saniyesinden 95. dakikaya kadar iyi konsantrasyon sağladılar, yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Bundan önceki maçlarda o yakaladığımız pozisyonları o kadar iyi değerlendiremiyorduk. Sahaya çıktığımızda baskılı oynadık, rakibi kalemize yaklaştırmamaya çalıştık, bunu ikinci yarı da çok iyi yaptık. Rakip 2-0'dan sonra birkaç pozisyon buldu, golünü atabilirdi ama kalecimiz Farnolle mükemmel bir performans gösterdi. Futbolcularımı kutluyorum."

Ligdeki hedefleriyle ilgili soruya Bulut "Şu an sıralamaya baktığımızda maç fazlamızla ikinci sıradayız. Çok umut verici. Bizim hedefimiz ilk 10 içerisinde olabilmek, hatta daha iyisini de yapabiliyorsak yapabilmek." cevabını verdi.

Erol Bulut, adının Fenerbahçe ile anıldığı belirtilerek yöneltilen soru üzerine de "Ben şu an Malatyaspor'un hocasıyım. Burada hedeflerimiz var. O hedefleri başarmak istiyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar bunu en iyi şekilde götürmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor cephesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıyı 2-0 geride kapattıklarını ancak futbolcularının ümit veren bir oyun ortaya koyduğunu ifade etti.

İkinci yarıya maçı çevirebilme umuduyla çıktıklarını belirten Karaman, "İkinci yarının hemen başında yediğimiz iki gol, bizi oyun olarak da moral olarak da geriye itti. Tabii ki kabul edilebilecek bir skor değil, çok ağır bir skor. Evet futbolun, sporun içerisinde her şey var ama bizim tarzımızdaki takımların kolay kolay hazmedebileceği bir sonuç değil, onun için çok üzgünüm. Camiamız adına, gönül verenler adına çok üzgünüm. Özrümüzü kabul etsinler." şeklinde konuştu.