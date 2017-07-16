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Trabzonspor Macaristan kampını tamamladı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da yaptığı 15 günlük kamp çalışmasını tamamladı.

Trabzonspor Macaristan kampını tamamladı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da yaptığı 15 günlük kamp çalışmasını tamamladı.

16 Temmuz 2017 Pazar 13:25
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Trabzonspor Macaristan kampını tamamladı

TELKİ

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da yaptığı 15 günlük kamp çalışmasını tamamladı.

Hazırlık maçında dün Macaristan'ın ikinci lig ekiplerinden MTK Budapeşte takımına 2-1 yenilen bordo-mavililer, başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, aerobik koşu yaptığı antrenmanla hazırlıklarının Macaristan bölümü sona erdi. Kulüp Başkanı Muharrem Usta da antrenmanı izledi.

İkinci kamp Slovakya'da

Macaristan kampını tamamlayan bordo-mavililerde futbolculara 2 gün izin verildi.

Antrenmanın ardından futbolcuların bir bölümü Türkiye'ye dönerken bir bölümü de ülkelerine gitti.

Trabzonspor, 19 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'nın Samorin kasabasında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarına başlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporMacaristanKampOncevatan
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