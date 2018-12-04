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Trabzonspor kupada berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Sivas Belediyespor ile Trabzonspor, 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor kupada berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Sivas Belediyespor ile Trabzonspor, 2-2 berabere kaldı.

04 Aralık 2018 Salı 15:29
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Trabzonspor kupada berabere kaldı

SİVAS 

Ziraat Türkiye Kupa 5. tur ilk maçında Sivas Belediyespor ile Trabzonspor, 2-2 berabere kaldı.

9. dakikada Sivas Belediyespor öne geçti. Alpay Koçaklı'nın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

45+1. dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Ibanez'in soldan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Hosseini'nin altıpas önünden uzak köşeye kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

46. dakikada konuk ekip öne geçti. Nwakaeme'nin pasında ceza alanında topu kontrol eden Abdulkadir Parmak, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

49. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta, ceza alanındaki Batuhan Artarslan topu kafayla indirdi. Sivas Belediyespor'dan Murat Cömert'in ters vuruşunda yan direkten oyun alanına dönen meşin yuvarlağı, savunma uzaklaştırdı.

66. dakikada Güray Gazioğlu'nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Aykut Emre Yakut'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Esteban'ın üzerinden ağlarla buluştu: 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKupaBerabere
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