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Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

30 Kasım 2018 Cuma 11:01
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Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında

TRABZON

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Geçen hafta Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren bordo-mavililer, çıkışını Kayserispor karşısında da sürdürmek istiyor.

Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bırakıldığı bordo-mavili takımda, cezalı Onazi ve sakatlığı bulunan Kucka yer alamayacak.

Karadeniz ekibinin karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Toure, Hüseyin Türkmen, Novak, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Olcay Şahan ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

43. randevu

Trabzonspor ile Kayserispor, Kayseri'de yapacakları maçla ligde 43. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 42 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-7 üstünlüğü bulunurken, 10 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 74 gol gönderirken kalesinde 42 gol gördü.

Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 21 maçta ise 9 galibiyet, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik yaşadı. Karadeniz ekibi, Kayseri'de son 4 sezonda oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken gol yemedi.

İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyetleri Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 5-2, 2008-2009 sezonunda 4-1'lik sonuçla elde etti.

Taraflar arasındaki en gollü maç ise 1997-1998 sezonunda Kayseri'de bordo-mavili takımın 6-5 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKayserisporSüper Lig
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