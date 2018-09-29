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Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ikinci yarıda devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı 4-2 yendi.

Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ikinci yarıda devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı 4-2 yendi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 19:25
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Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ikinci yarıda devirdi

TRABZON

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı 4-2 yendi.

12. dakikada Rodallega'nın ceza alanı dışından sert şutunda, top direğin hemen yanından auta çıktı.

17. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanında Rodallega'nın penaltı noktasına yakın bir yerden kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta gitti.

21. dakikada İlhan Depe'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında Diagne'nin kafa vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak topu kontrol etti.

23. dakikada Eduok'un ceza yayı gerisinden sert vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak sol tarafına gelen topu güçlükle çeldi.

24. dakikada Rodallega'nın ceza alanı ön çizgisi üzerinden şutunda, kaleci Ramazan Köse yatarak topa sahip oldu.

25. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest atışta, ceza alanında iyi yükselen Toure'nin kafa vuruşunda, üst direğe çarpan top auta çıktı.

29. dakikada Trezeguet'nin sağdan ortasında, Diagne'nin kafa vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak yatarak topa sahip oldu ve gol izni vermedi.

30. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sosa'nın kaptırdığı topu Pavelka, Eduok'a aktardı. Bu futbolcunun ceza alanı dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onur Recep Kıvrak'ın sağından filelerle buluştu: 0-1

37. dakikada Kasımpaşa skoru 2-0'a taşıdı. Orta alanda Onazi'den topu kapan Diagne, meşin yuvarlağı savunmanın arkasına koşu yapan Trezeguet'ye çıkardı. Bu futbolcu da ceza alanına girerek karşı karşıya kaldığı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın yanından topu filelere yolladı.

43. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Pereira'nın sağdan ortasında, ceza alanında Burak Yılmaz'ın altıpas çizgisi üzerinden kafa vuruşunda, top kaleci Ramazan Köse'nin sağından filelere gitti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı 

53. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Burak Yılmaz'ın düşürülmesiyle ceza alanı sol çaprazı çizgisi üzerinden Rodallega'nın direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta top filelerle buluştu: 2-2

71. dakikada Rodallega'nın ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta, top yan direkten döndü.

72. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Pereira'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın röveşata vuruşunda, yerden seken top kaleci Ramazan Köse'nin sol üst köşesinden filelere gitti: 3-2

74. dakikada Kucka'nın pasında savunmanın arkasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın karşı karşıya pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin sağından filelere gitti: 4-2

89. dakikada Pereira'nın ara pasında, kaleci Ramazan Köse ile Onazi bir anda karşı karşıya kaldı. Ancak bu oyuncu etkisiz bir vuruş yapınca Ramazan topa sahip oldu. 

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKasımpaşaSüper LigFutbol
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