Trabzonspor, karaborsa biletler için hukuki süreç başlattı

TRABZON

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçlarda satışa sunulan biletlerin karaborsa olarak satılmasına yönelik hukuki süreç başlattığını bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu biletleri fahiş fiyatlarla satışa sunanların tespiti için çalışmalara başlandığı belirtilerek, "Trabzon Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Mali Suçlarla Mücadele biriminin, kulübümüzün hukuk birimi ve Passolig ile eş güdümlü yürüttüğü soruşturma kapsamında, söz konusu biletleri fahiş fiyatlarla üçüncü kişilere satan kişilerin tespitine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu kişiler hakkında usulsüz yollardan haksız kazanç elde etme ve vergi kaçakçılığından da suç duyurusunda bulunacağı kaydedildi.