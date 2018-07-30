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Trabzonspor İranlı futbolcuyu renklerine bağladı

Trabzonspor Kulübü, İranlı futbolcu Majid Hosseini ile resmi sözleşme imzaladı.

Trabzonspor İranlı futbolcuyu renklerine bağladı

Trabzonspor Kulübü, İranlı futbolcu Majid Hosseini ile resmi sözleşme imzaladı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:47
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Trabzonspor İranlı futbolcuyu renklerine bağladı

Trabzonspor Kulübü, İranlı futbolcu Majid Hosseini ile resmi sözleşme imzaladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin yanında bulunan Trabzonspor Yat Marinası'nda düzenlenen imza töreninde konuşan asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, bordo-mavili kulübün kendine özgü bir imza töreni yaptığını belirterek, Türkiye'de ve dünyada yat limanı imkanı bulunan kulüp sayısının sınırlı sayıda olduğunu, bunun da kulüp için önemli bir imkan sağladığını söyledi.

Majid Hosseini'nin transfer sürecine değinen Hacısalihoğlu, futbolcunun bonservisiyle ilgili pürüzün halledildiğini belirterek, "Bugün resmi olarak Trabzonspor'a kendisini katmış olacağız. Umuyoruz Trabzonspor'da başarılı olacak. Mutlu günler geçirerek. Başarılar diliyorum. İnşallah bizleri mahcup etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Hacısalihoğlu, kulübün transfer politikası gereği çevre ülkelere ağırlık verileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor kendine özgü tavrı ve tarzıyla faaliyetini sürdürecek, üstünlüklerini ortaya koyacak. Geçmişte de böyle oldu. Trabzonspor bundan sonra imkanlar ölçüsünde yakın çevreden oyuncu katılımını planlıyor, İran, Gürcistan, Yunanistan'dan. Çünkü sosyal açıdan ve yaşam tarzı olarak çok daha uyum sağlamak mümkün. Tabii bu dışa kapalılık değil. Belki ABD'den de Nijerya'dan da gelecek ama genel politikayı ve anlayışı böyle yapmak istiyoruz."

Hosseini: Takımın başarısı benim için öncelikli

İranlı futbolcu Hosseini ise Trabzonspor'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Transferiyle ilgili her iki kulübe de teşekkür eden Hosseini, şöyle konuştu:

"Burada bulunduğum için çok mutluyum. Eski takımım da çok taraftarı olan bir ekipti. Oradan da burada taraftarı çok olan ve sevilen bir takıma geldiğim için gururluyum. Öncelikle takımım için yapabileceğim ne varsa yapacağım. Takımın başarısı benim için öncelikli. Transfer konusunda detayları bilmiyorum ama yönetim güzel bir şekilde süreci ilerletti. Avrupa'da birkaç takımdan teklif vardı. Transfer sürecim kısa sürede olduğu için ilk aşamada Trabzonspor'u seçtim. Umuyorum benim için en hayırlısı olur."

Konuşmaların ardından Hosseini, kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Satın alma maddesinden vazgeçildi

Öte yandan, Hosseini'nin transferiyle ilgili Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, iki kulübün uzlaşarak transferin gerçekleştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Majid Hosseini'nin kulübümüze transferi konusunda, oyuncu ile kulübü arasındaki sözleşmenin buy-out (satın alma) maddesinin kulübümüz tarafından kullanılacağını belirtmiştik. Fakat yaşanan süreçte, İstiklal Kulübünün, kulübümüze karşı olan yapıcı ve iyi niyetli yaklaşımı sonucu bu transferin, iki kulüp arasında uzlaşılarak yapılması hususunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporHayrettin Hacısalihoğlu
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