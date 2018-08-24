Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 69. randevuda

TRABZON

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, yarın başkentte yapacakları maçla ligde 69. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 68 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 36-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 16 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 108 kez havalandırırken, kalesinde ise 62 gol gördü.

Osmanlı Stadı'nda yarın saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

MKE Ankaragücü, ligin ilk 2 haftasında topladığı 3 puanla 8. sırada yer alırken, aynı puana sahip Trabzonspor ise 9. sırada bulunuyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulanan Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Vahid Amiri'nin yanı sıra, kendisine verilen bireysel program doğrultusunda izinsiz olarak çalışmayan Mustafa Akbaş ile yeni transfer Zeki Yavru, kadroda yer almıyor.

Bordo-mavililerin MKE Ankaragücü karşısına Onur Recep Kıvrak, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı ve Rodallega 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Ankara'daki maçlar

İki takım arasında başkentte yapılan maçların genelinde ise Ankaragücü üstünlük kurdu. 34 maçta Ankaragücü 14, Trabzonspor ise 13 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililer, 44 gol atarken kalesinde 43 gol gördü.

Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.