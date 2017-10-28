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Trabzonspor ile Galatasaray 124. randevuda

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 124. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Galatasaray 124. randevuda

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 124. kez karşı karşıya gelecek.

28 Ekim 2017 Cumartesi 13:30
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Trabzonspor ile Galatasaray 124. randevuda

İSTANBUL - İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 43 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 123 karşılaşmanın 56'sını Galatasaray, 40'ını Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 160, Trabzonspor ise 134 kez gol sevinci yaşadı.

Geçen sezon Trabzonspor güldü

Trabzonspor, Galatasaray ile geçen sezon ligde yaptığı her iki maçı da kazandı.

Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda 1-0, ikinci yarıda Medical Park'ta ise 2-0 galip geldi.

Öte yandan rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 6 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son 6 lig maçından 4'ünde bordo-mavililer, 2'sinde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaştı. 

Galatasaray deplasmanda zor kaybediyor

Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda yaptığı son 22 lig maçında sadece 5 kez yenildi.

Sarı-kırmızılılar, Trabzon deplasmanında rakibini son 22 lig maçında 11 kez yendi, 6 kez de berabere kaldı, 5 kez kaybetti. 

Son 9 maçta beraberlik yok

Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde son 9 maçta beraberlik yaşanmadı.

İki takım arasında berabere biten son maç 2012-2013 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynandı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 23 Aralık 2012 tarihinde yapılan ve golsüz biten lig maçının ardından rekabette beraberliğe rastlanmadı. Bu maçın ardından tamamı ligde oynanan 9 müsabakadan 5'inde Galatasaray, 4'ünde Trabzonspor galip geldi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGalatasarayÖnce Vatan Gazetesi
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