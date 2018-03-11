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Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda

Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları maçla 12. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda

Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları maçla 12. kez karşı karşıya gelecek.

11 Mart 2018 Pazar 11:51
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Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda

TRABZON - Trabzonspor ile Teleset Mobilya AkhisarsporSpor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları maçla 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 11 maçta bordo-mavililer 3 galibiyet alabildi. Rekabette Ege temsilcisi 5 kez kazanırken, 3 maç da berabere tamamlandı.

Trabzonspor'un 15 golüne, Akhisarspor 21 golle karşılık verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Teleset Mobilya Akhisarspor, 6-1 gibi farklı sonuçla kazandı.

Manisa'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 5 maçın sadece birinde sahadan galibiyetle ayrılabildi.

Manisa'da 3 maçı ev sahibi takım kazanırken, bir karşılaşma da beraberlikle bitti.

Bordo-mavililer bu maçlarda 8 gol yedi, rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporÖnce Vatan Gazetesi12. Randevu
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