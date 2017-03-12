Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor 10. randevuda

TRABZON

Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Manisa'da yapacakları maçla 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 9 lig maçında bordo-mavililer sadece 2 galibiyet alabildi.

Akhisar Belediyespor, 4 kez galip gelerek rakibine oranla daha başarılı sonuçlar alırken, taraflar arasındaki 3 maç da beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor'un 11 golüne, Akhisar Belediyespor 14 golle karşılık verdi.

Ege temsilcisinin Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda Trabzonspor, rakibini sahasında 3-1 yenerken, deplasmanda 1-0 mağlup oldu. 2013-2014'te Akhisar Belediyespor, sahasında 3-0, deplasmanda da 4-2 galip gelerek rakibine üstünlük sağladı.

2014-2015 sezonunda Manisa'da oynanan ilk maç 1-1 sonuçlandı, bordo-mavililer sahasında 2-0 kazandı. Geçen sezon ligin ilk yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 bitti, Akhisar Belediyespor sahasında 2-1 galip geldi.

Bu sezonun ilk yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.

Deplasmanda galibiyet yok

Trabzonspor, Akhisar Belediyespor ile deplasmanda oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet, bir beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavililer, bu maçlarda yediği 7 gole, 2 golle karşılık verebildi.

Muhabir: Selçuk Kılıç