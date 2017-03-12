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Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor 10. randevuda

Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Manisa'da yapacakları maçla 10. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor 10. randevuda

Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Manisa'da yapacakları maçla 10. kez karşı karşıya gelecek.

12 Mart 2017 Pazar 16:33
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Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor 10. randevuda

TRABZON

Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Manisa'da yapacakları maçla 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 9 lig maçında bordo-mavililer sadece 2 galibiyet alabildi.

Akhisar Belediyespor, 4 kez galip gelerek rakibine oranla daha başarılı sonuçlar alırken, taraflar arasındaki 3 maç da beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor'un 11 golüne, Akhisar Belediyespor 14 golle karşılık verdi.

Ege temsilcisinin Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda Trabzonspor, rakibini sahasında 3-1 yenerken, deplasmanda 1-0 mağlup oldu. 2013-2014'te Akhisar Belediyespor, sahasında 3-0, deplasmanda da 4-2 galip gelerek rakibine üstünlük sağladı.

2014-2015 sezonunda Manisa'da oynanan ilk maç 1-1 sonuçlandı, bordo-mavililer sahasında 2-0 kazandı. Geçen sezon ligin ilk yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 bitti, Akhisar Belediyespor sahasında 2-1 galip geldi.

Bu sezonun ilk yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.

Deplasmanda galibiyet yok
Trabzonspor, Akhisar Belediyespor ile deplasmanda oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet, bir beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavililer, bu maçlarda yediği 7 gole, 2 golle karşılık verebildi.

Muhabir: Selçuk Kılıç

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAkhisar BelediyesporÖnce Vatan Gazetesi
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