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Trabzonspor Hyun-Jun Suk ile anlaştı

Trabzonspor, Güney Koreli Hyun-Jun Suk'un kulübü Porto ve oyuncuyla anlaştığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Hyun-Jun Suk ile anlaştı

Trabzonspor, Güney Koreli Hyun-Jun Suk'un kulübü Porto ve oyuncuyla anlaştığını borsaya bildirdi.

11 Ağustos 2016 Perşembe 14:27
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Trabzonspor Hyun-Jun Suk ile anlaştı

TRABZON

Trabzonspor, Güney Koreli Hyun-Jun Suk'un kiralık transferi konusunda Porto Kulübü ve oyuncuyla anlaştığını borsaya bildirdi.

Bordo-mavili kulüp, 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardığı oyuncu için Porto Kulübü'ne 750 bin avro, futbolcuya da 1 milyon avro garanti ücret ödeneceğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan iki ayrı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Hyun-Jun Suk'un geçici transferi konusunda oyuncu ve FC Porto kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, FC Porto kulübüne geçici transfer bedeli olarak 750 bin avro ödenecektir. Ayrıca şirketimiz 2017 yaz transfer dönemi için futbolcunun satın alma öncelik hakkına sahiptir.

Hyun-Jun Suk ile 2016-2017 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2016-2017 futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret ödenecektir."

AA

Son Güncelleme: 11.08.2016 14:28
Anahtar Kelimeler:
Trabzonsporönce Vatan
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