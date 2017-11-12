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Trabzonspor hazırlık maçında rahat kazandı

Trabzonspor, Antalya kampının son gününde, Irak 1. Lig takımlarından Naft Missan ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

Trabzonspor hazırlık maçında rahat kazandı

Trabzonspor, Antalya kampının son gününde, Irak 1. Lig takımlarından Naft Missan ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

12 Kasım 2017 Pazar 18:46
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Trabzonspor hazırlık maçında rahat kazandı

ANTALYA - TrabzonsporIrak 1. Lig takımlarından Naft Missan ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

Bordo-mavililer, Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Arcaida Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmaya, Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Mas, Pereira, Hüseyin Türkmen, Furkan Yıldırım, Olcay Şahan, Sosa, Volkan Şen, Castillo ve Rodallega ilk 11 ile çıktı.

Trabzonspor, ilk yarıyı 34. dakikada penaltıdan Rodallega ve 41. dakikada Castillo'nun attığı gollerle 2-0 önde kapattı.

Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren Karadeniz ekibi, 53. dakikada Dame N'Doye ve 60. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin golleriyle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Genç oyuncular ilk 11'de

Antalya'daki kampa getirilen 21 Yaş Altı takımı oyuncuları Hüseyin Türkmen ve Furkan Yıldırım, hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı.

Bir diğer genç oyuncu Tayyip Ebrar ise 70. dakikada Pereira'nın, bordo-mavili takımın eski oyuncusu İbrahima Yattara'nın tavsiye ettiği 18 yaşındaki Gineli futbolcu Amara Keita ise 81. dakikada Emmanuel Mas'ın yerine oyuna dahil oldu. 16 yaşındaki genç kaleci Arda Akbulut da 85. dakikada Esteban'ın yerine oyuna girdi.

Olcay Şahan sahaya kaptan olarak çıkarken, sakatlığı geçen Volkan Şen ise 90 dakika görev yaptı.

AA

Son Güncelleme: 13.11.2017 00:32
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGalibiyetÖnce Vatan GazetesiHazırlık Maçı
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