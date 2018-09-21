Trabzonspor Göztepe'yi konuk edecek

TRABZON

Geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, Göztepe karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek.

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın kadroda değişiklik yapmayarak Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Mustafa Akbaş, Novak, Onazi, Sosa, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Rodallega 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor.

Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle bu sezon yararlanamadığı Burak Yılmaz'ın da Göztepe maçıyla takıma dönebileceği ve 21 kişilik kadroda yer alabileceği öğrenildi.

Göztepe 11 maçtır deplasmanda galibiyet yüzü görmedi

Ligde geçen hafta Kayserispor'u mağlup ederek 2. galibiyetini alan Göztepe, Trabzonspor karşısında 11 maç sonra deplasmanda üç puan almak için mücadele edecek.

En son dış saha galibiyetini geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra deplasmandaki 11 maçta sahadan 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

Andre Poko, Kadu ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıklarının devam ettiği Göztepe'nin sahaya Beto, Lamine Gassama, Titi, Wallace Reis, Adama Traore, Halil Akbunar, Alpaslan Öztürk, Celso Borges, Yasin Öztekin, Andre Castro, Cameron Jerome 11'iyle çıkması bekleniyor.

Trabzonspor ile Göztepe 21. randevuda

Trabzonspor ile Göztepe, yarın Medical Park'ta yapacakları karşılaşmayla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 20 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8-3 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 28 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

Trabzonspor evinde bir kez yenildi

Bordo-mavililer, Trabzon'daki 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında tek yenilgisini, lige çıktığı 1974-75 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşadı.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.