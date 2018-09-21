Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97576
ALTIN
243.496
DOLAR
6.2561
STERLİN
8.2645
EURO
7.3744
Her unutuyorum diyen kişi alzaymır değildir
Her unutuyorum diyen kişi alzaymır...
Kadın basketbolunun dünya şampiyonları
Kadın basketbolunun dünya şampiyonları
Beşiktaş'tan derbi için 'dostluk' mesajı
Beşiktaş'tan derbi için 'dostluk' mesajı
Göçerlerin dönüş yolculuğu
Göçerlerin dönüş yolculuğu
Antalya bilişim şehri olma yolunda
Antalya bilişim şehri olma yolunda

Trabzonspor Göztepe'yi konuk edecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Göztepe’yi konuk edecek.

Trabzonspor Göztepe'yi konuk edecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Göztepe’yi konuk edecek.

21 Eylül 2018 Cuma 12:35
0 Okunma
Trabzonspor Göztepe'yi konuk edecek

TRABZON

Geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, Göztepe karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek.

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın kadroda değişiklik yapmayarak Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Mustafa Akbaş, Novak, Onazi, Sosa, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Rodallega 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor. 

Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle bu sezon yararlanamadığı Burak Yılmaz'ın da Göztepe maçıyla takıma dönebileceği ve 21 kişilik kadroda yer alabileceği öğrenildi.

Göztepe 11 maçtır deplasmanda galibiyet yüzü görmedi

Ligde geçen hafta Kayserispor'u mağlup ederek 2. galibiyetini alan Göztepe, Trabzonspor karşısında 11 maç sonra deplasmanda üç puan almak için mücadele edecek.

En son dış saha galibiyetini geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra deplasmandaki 11 maçta sahadan 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

Andre Poko, Kadu ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıklarının devam ettiği Göztepe'nin sahaya Beto, Lamine Gassama, Titi, Wallace Reis, Adama Traore, Halil Akbunar, Alpaslan Öztürk, Celso Borges, Yasin Öztekin, Andre Castro, Cameron Jerome 11'iyle çıkması bekleniyor.

Trabzonspor ile Göztepe 21. randevuda

Trabzonspor ile Göztepe, yarın Medical Park'ta yapacakları karşılaşmayla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 20 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8-3 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 28 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

Trabzonspor evinde bir kez yenildi

Bordo-mavililer, Trabzon'daki 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında tek yenilgisini, lige çıktığı 1974-75 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşadı.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGöztepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönlümüzden geçen Tenerife'den madalyayla dönmek
Gönlümüzden geçen Tenerife'den madalyayla dönmek
Fenerbahçe'de hayal kırıklığı
Fenerbahçe'de hayal kırıklığı
Kadın basketbolunun dünya şampiyonları
Kadın basketbolunun dünya şampiyonları
Beşiktaş'tan derbi için 'dostluk' mesajı
Beşiktaş'tan derbi için 'dostluk' mesajı
Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek
2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor
2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor
Beşiktaş'tan Avrupa'da iyi başlangıç
Beşiktaş'tan Avrupa'da iyi başlangıç
Fenerbahçe Avrupa'dan puansız dönüyor
Fenerbahçe Avrupa'dan puansız dönüyor
Akhisarspor ilk Avrupa maçında mağlup
Akhisarspor ilk Avrupa maçında mağlup

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ