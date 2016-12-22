İZMİR - Spor Toto Süper Lig'de ilk 15 haftada maç içinde mağlup duruma düşen takımlardan sadece Trabzonspor, bu karşılaşmalardan puan çıkaramadı.

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftaya kadar Kardemir Karabükspor ile Trabzonspor geriye düştükleri maçlardan puan çıkarmayı başaramadı. Karabük ekibi, 15. haftada Atiker Konyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamlayıp ikinci yarının başında Yatabare ile beraberlik golünü buldu. Kardemir Karabükspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve bu sezon ilk kez bir maçta yenik duruma düşmesine rağmen puan aldı.

Trabzonspor ise Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilerek bu sezon maç içinde mağlup duruma düştüğü 7. müsabakayı da puansız tamamladı. Bordo-mavililer böylece geriye düştüğü maçlardan puan alamayan tek ekip olarak kaldı.

En fazla puan çıkaran Medipol Başakşehir

Lider namağlup Medipol Başakşehir ilk 15 haftalık süreçte geriye düştüğü 5 maçta 11 puan çıkardı. Galatasaray ise 7 maçta 10 puan topladı.

İlk 15 haftada tüm maçlarda Medipol Başakşehir 109, Osmanlıspor ise 141 dakika mağlup durumda oynadı. Ligde Adanaspor (556) ile Kasımpaşa (504) en fazla süre mağlup oynayan takımlar oldu.

AA