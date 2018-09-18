TRABZON

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor, geçen sezonun gerisinde kaldı.

Geçen sezon ligin ilk 5 haftalık bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 8 puan elde eden Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan topladı.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra, ikinci hafta Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Üçüncü haftada İzmir'de Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, dördüncü hafta da sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1'lik sonuçla geçerken beşinci haftada da Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor, bu sezonun ilk 5 haftasında ise ilk hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-0 yenilirken ikinci hafta sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla geçti. Üçüncü hafta MKE Ankaragücü deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, Galatasaray'ı da 4-0 mağlup etmeyi başarırken Aytemiz Alanyaspor karşısından 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

İlk 4 haftada 7 puanla geçen sezon takımı çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal ile aynı başarıyı gösteren Ünal Karaman, Aytemiz Alanyaspor maçıyla deneyimli teknik adam dönemindeki başarının da 5. haftalar itibarıyla gerisinde kaldı. Trabzonspor, Ersun Yanal döneminde 8, Ünal Karaman döneminde ise 7 puan elde etti.

7 puanın 6'sı iç sahada

Trabzonspor, ligdeki 7 puanın 6'sını iç sahada elde etti.

İç sahada oynadığı 2 maçtan galibiyetle ayrılarak 6 puan elde eden Karadeniz ekibi, deplasmanda ise 3 maçta sadece 1 puan çıkarabildi.

Bordo-mavililer, dış sahada Medipol Başakşehir'e 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olurken, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak tek deplasman puanını elde etti.