Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94931
ALTIN
247.593
DOLAR
6.4006
STERLİN
8.4089
EURO
7.4939
Trabzonspor geçen sezonun gerisinde kaldı
Trabzonspor geçen sezonun gerisinde kaldı
Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış
Roma, Bizans ve Osmanlı aynı...
SpaceX Ay'a Japon milyarderi götürecek
SpaceX Ay'a Japon milyarderi götürecek
İşitme engellilerin yüzde 90'ı gerekli cihazlara sahip değil
İşitme engellilerin yüzde 90'ı gerekli...
Akhisarspor'un en tecrübelisi Seleznov
Akhisarspor'un en tecrübelisi Seleznov

Trabzonspor geçen sezonun gerisinde kaldı

Trabzonspor, geçen sezon ligin ilk 5 haftasında 8 puan elde ederken bu sezon 7 puan topladı.

Trabzonspor geçen sezonun gerisinde kaldı

Trabzonspor, geçen sezon ligin ilk 5 haftasında 8 puan elde ederken bu sezon 7 puan topladı.

18 Eylül 2018 Salı 12:23
9 Okunma
Trabzonspor geçen sezonun gerisinde kaldı

TRABZON

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor, geçen sezonun gerisinde kaldı.

Geçen sezon ligin ilk 5 haftalık bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 8 puan elde eden Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan topladı.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra, ikinci hafta Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Üçüncü haftada İzmir'de Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, dördüncü hafta da sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1'lik sonuçla geçerken beşinci haftada da Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor, bu sezonun ilk 5 haftasında ise ilk hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-0 yenilirken ikinci hafta sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla geçti. Üçüncü hafta MKE Ankaragücü deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, Galatasaray'ı da 4-0 mağlup etmeyi başarırken Aytemiz Alanyaspor karşısından 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

İlk 4 haftada 7 puanla geçen sezon takımı çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal ile aynı başarıyı gösteren Ünal Karaman, Aytemiz Alanyaspor maçıyla deneyimli teknik adam dönemindeki başarının da 5. haftalar itibarıyla gerisinde kaldı. Trabzonspor, Ersun Yanal döneminde 8, Ünal Karaman döneminde ise 7 puan elde etti.

7 puanın 6'sı iç sahada

Trabzonspor, ligdeki 7 puanın 6'sını iç sahada elde etti.

İç sahada oynadığı 2 maçtan galibiyetle ayrılarak 6 puan elde eden Karadeniz ekibi, deplasmanda ise 3 maçta sadece 1 puan çıkarabildi.

Bordo-mavililer, dış sahada Medipol Başakşehir'e 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olurken, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak tek deplasman puanını elde etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSezon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Phillip Cocu Süper Lig'de tek kaldı
Phillip Cocu Süper Lig'de tek kaldı
Akhisarspor'un en tecrübelisi Seleznov
Akhisarspor'un en tecrübelisi Seleznov
Millilerden önemli galibiyet
Millilerden önemli galibiyet
Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçı tatil edildi
Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçı tatil edildi
Aytemiz Alanyaspor 3 puanı tek golle aldı
Aytemiz Alanyaspor 3 puanı tek golle aldı
Galatasaray'ın yeni forması satışa sunuldu
Galatasaray'ın yeni forması satışa sunuldu
Şampiyonlar Ligi'nin en golcüsü Ronaldo
Şampiyonlar Ligi'nin en golcüsü Ronaldo
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ