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Trabzonspor galibiyetlerini taçlandırmak istiyor

Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, siyah-beyazlıların çalıştırıcısı Şenol Güneş'in adının verildiği kompleksteki Medical Park Arena'da aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor.

Trabzonspor galibiyetlerini taçlandırmak istiyor

Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, siyah-beyazlıların çalıştırıcısı Şenol Güneş'in adının verildiği kompleksteki Medical Park Arena'da aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor.

04 Nisan 2017 Salı 11:18
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Trabzonspor galibiyetlerini taçlandırmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, daha önce bordo-mavili takımda forma giyen ve teknik direktörlük yapan siyah-beyazlıların çalıştırıcısı Şenol Güneş'in adının verildiği kompleksteki Medical Park Arena'da, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

"Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı bir hale geldik"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yaptığı açıklamada, ligin ikinci bölümünde başarılı bir performans gösterdiklerini ve bu çıkışı Beşiktaş maçında da sürdürmek istediklerini söyledi.

Eski futbolcuları ve teknik direktörleri Şenol Güneş'in adını taşıyan komplekste Beşiktaş'ı ve deneyimli teknik adamı ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden Çubukçu, "Ligin ikinci yarısında Trabzonspor'a yakışan sonuçlar alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı bir hale geldik." dedi.

Çubukçu, oyuncuları ve teknik heyeti gösterdikleri performanstan dolayı kutlayarak, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Her maça tek tek bakıyoruz. Bunun için en önemli karşılaşmamız önümüzde ilk oynayacağız maç, yani Beşiktaş müsabakası. Buraya kazanarak geldik ancak hedeflerimiz doğrultusunda kayıp yaşamamamız gerekiyor. Beşiktaş'ı mağlup ederek aldığımız bu galibiyetleri taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

"Seyirci rekorunun kırılmasını bekliyoruz"

Beşiktaş karşılaşmasının biletlerine taraftarların yoğun ilgi gösterdiğini ve büyük bölümünün tükendiğine dikkati çeken Çubukçu, "Galatasaray maçında 33 bin 800 taraftar tribünde yer almıştı. Bazı güvenlik önlemleri nedeniyle daha az bilet satmak zorunda kalmıştık. Yapılan düzenlemelerle bu kez daha fazla seyirci sahaya alınacak. 41 bin 461 kişilik stadın dolmasını ve seyirci rekorunun kırılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigBeşiktaşTrabzonspor
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