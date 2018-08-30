Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93281
ALTIN
256.218
DOLAR
6.6252
STERLİN
8.5609
EURO
7.7485
Ergenlik döneminde 'çağın vebasına' dikkat
Ergenlik döneminde 'çağın vebasına' dikkat
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli...
Aşı reddine karşı 'yerli aşı'
Aşı reddine karşı 'yerli aşı'
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona...
Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de 4. hafta oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de 4. hafta oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

30 Ağustos 2018 Perşembe 10:40
8 Okunma
Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak 1 Eylül Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak haftanın önemli maçında Aydınus görev yapacak.

Süper Lig'in 4. haftasınında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

1 Eylül Cumartesi:

19.15 Fenerbahçe-Kayserispor: Ümit Öztürk

19.15 Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor: Bahattin Şimşek

21.45 Trabzonspor-Galatasaray: Fırat Aydınus

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

2 Eylül Pazar:

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

21.45 Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

21.45 Bursaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

AA

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor-Galatasaray MaçıHakemSüper LigFırat Aydınus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murray ABD Açık'a ikinci turda veda etti
Murray ABD Açık'a ikinci turda veda etti
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oluyor
Karim Hafez, Medipol Başakşehir'de
Karim Hafez, Medipol Başakşehir'de
Quaresma unvan peşinde
Quaresma unvan peşinde
Dünya Motokros Şampiyonası için hazırlıklar tamam
Dünya Motokros Şampiyonası için hazırlıklar tamam
İlkay Gündoğan'dan psikolojik destek itirafı
İlkay Gündoğan'dan psikolojik destek itirafı
Galatasaray'da durmak yok
Galatasaray'da durmak yok
Yankı Erel'in hedefi Wimbledon tekler şampiyonluğu
Yankı Erel'in hedefi Wimbledon tekler şampiyonluğu
'Mourinho uçurumun kıyısında'
'Mourinho uçurumun kıyısında'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ