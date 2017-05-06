Trabzonspor evinde yenildi

TRABZON
Trabzonspor-Kayserispor maçının 7. dakikasında Kayserispor golü buldu. Welliton'un şık pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Deniz Türünç, kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
14. dakikada N'Doye'nin ceza alanı dışında sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
34. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Olcay Şahan'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan Rodallega, kaleci Muammer Yıldırım ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1
41. dakikada Kayserispor, tekrar öne geçti. Orta alana yakın bir yerden aldığı topla sol çaprazdan ceza alanına doğru hareketlenen Lawal, Aytaç Kara'dan sıyrılarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın uzanamadığı sağ üst köşeden filelere attı: 1-2
45. dakikada Rodallega'nın ceza yayı gerisinden kullandığı serbest atışta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topa N'Doye ile birlikte yükselen Mabiala elle müdahale edince hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakikada Uğur Demirok, kullandığı sert penaltı atışında topu kaleci Muammer Yıldırım'ın sağından filelerle buluşturarak maçta eşitliği sağladı: 2-2
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
75. dakikada Kayserispor, maçta üçüncü kez üstünlük sağladı. Welliton'un sağ taraftan ceza alanı son çizgisine doğru inerek yaptığı ortada, Lawal kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-3
90+2. dakikada N'Doye'un ara pasında ceza alanı içinde Yusuf Yazıcı'nın dönerek vuruşunda, top üstten auta çıktı.
Kayserispor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
AA