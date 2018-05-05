Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
Trabzonspor evinde farklı mağlup oldu
Trabzonspor evinde farklı mağlup oldu
"GyroTürk"de seri üretim hazırlığı
"GyroTürk"de seri üretim hazırlığı
Medipol Başakşehir yıkıldı
Medipol Başakşehir yıkıldı
Sanatını denize taşıdı
Sanatını denize taşıdı
Tatilcilere para uyarısı
Tatilcilere para uyarısı

Trabzonspor evinde farklı mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'u 5-2 yendi.

Trabzonspor evinde farklı mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'u 5-2 yendi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:36
0 Okunma
Trabzonspor evinde farklı mağlup oldu

TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'u 5-2 yendi. 

İlk yarı

11. dakikada gelişen ilk etkili atakta Kasımpaşa, golü buldu. Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Hubocan'ın önünde iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1

17. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Burak Yılmaz'ın pasında ceza alanı sol tarafında topla buluşan Novak, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ramazan Köse'nin kapattığı köşeden filelere yolladı: 1-1

20. dakikada ceza alanına doğru ilerleyen Pavelka'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top direğin hemen yanından auta çıktı.

22. dakika konuk ekip tekrar öne geçti. Mensah'ın ceza alanı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, baraja çarparak filelere doğru giden meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır güçlükle çeldi. Ancak ceza alanı içinde Trezeguet, önünde bulduğu topu uygun durumda filelere gönderdi: 1-2

31. dakikada Novak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Burak Yılmaz'ın iki oyuncunun arasından kafa vuruşunda, kaleci Ramazan Köse sol üst köşesine gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

33. dakikada Kucka'nın pasında, ceza alanı içi sağ tarafında topla buluşan Olcay Şahan'ın rakiplerinden sıyrılarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üsten auta gitti.

41. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, yakın mesafede Burak Yılmaz'ın yere çarptırarak yaptığı kafa şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

45+1. dakikada sağ taraftan ceza alanı son çizgisine giren Trezeguet'in çıkardığı meşin yuvarlağı Mensah yerden bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı: 1-3

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

48. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, yükselen Kucka ile Veysel Sarı'dan seken top Novak'ın önüne düştü. Altıpas içinde bu futbolcunun dönerek vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-3

53. dakikada Trezeguet'in pasında ceza alanı sağ çaprazında kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan İlhan Depe'nin şutunda, Uğurcan topu kornere çelerek büyük bir tehlikeyi önledi.

59. dakikada Kasımpaşa, tekrar farkı 2'ye çıkardı. İlhan Depe'nin pasında ceza alanı sol tarafında çizgi önünde Trezeguet, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ üst köşesinden filelerle buluşturdu: 2-4

74. dakikada Kasımpaşa'nın 5. golü geldi. Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde Diagne, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-5

75. dakikada Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın kullandığı serbest vuruşta, top direğin üzerinden dışarı çıktı. Bu pozisyonda hakem aut kararı verdi ancak kaleci Ramazan topun kendisinden çıktığını belirtmesi üzerine korner atışı yapıldı. 

77. dakikada Trabzonspor'da karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösteren Okay Yokuşlu ile 87. dakikada Hubocan, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Kasımpaşa, maçtan 5-2 galip ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporMağlupÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ndiaye'nin takımı Stoke City küme düştü
Ndiaye'nin takımı Stoke City küme düştü
Simeone, final maçını tribünden izleyecek
Simeone, final maçını tribünden izleyecek
Bronz madalya için mindere çıkacaklar
Bronz madalya için mindere çıkacaklar
"Ankaragücü zorun da zorunu başardı"
"Ankaragücü zorun da zorunu başardı"
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
PFDK Beşiktaş kararını verdi
PFDK Beşiktaş kararını verdi
Şenol Güneş, Beşiktaş ile ligde 'dalya' diyecek
Şenol Güneş, Beşiktaş ile ligde 'dalya' diyecek
Medipol Başakşehir yıkıldı
Medipol Başakşehir yıkıldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin günü değişti
Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin günü değişti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ