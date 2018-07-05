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Trabzonspor, El Duhail ile hazırlık maçı yapacak

Trabzonspor'un, sezon öncesi dördüncü hazırlık maçını Katar ekibi El Duhail ile oynayacağı bildirildi.

Trabzonspor, El Duhail ile hazırlık maçı yapacak

Trabzonspor'un, sezon öncesi dördüncü hazırlık maçını Katar ekibi El Duhail ile oynayacağı bildirildi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:21
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Trabzonspor, El Duhail ile hazırlık maçı yapacak

TRABZON

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımın 15 Temmuz'da Slovenya ekibi Triglav Kranj, 17 Temmuz'da Hırvatistan temsilcisi Lokomotiva Zagreb ve 20 Temmuz'da Rusya ekibi Spartak Moskova ile hazırlık maçı oynayacağı anımsatıldı.

Açıklamada, takımın takımın dördüncü hazırlık maçında 23 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'de Katar Ligi şampiyonu El Duhail ile karşılaşacağı belirtilerek, "Avusturya'nın Villach Stadyumu'ndaki karşılaşma YouTube kanalımızdan canlı takip edilebilecek." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporEl Duhail
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