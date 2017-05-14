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Trabzonspor düşüşe geçti

Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, ligin son 5 haftasında aldığı sonuçlarla düşüşe geçerken Avrupa kupalarına katılma şansını da zora soktu.

Trabzonspor düşüşe geçti

Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, ligin son 5 haftasında aldığı sonuçlarla düşüşe geçerken Avrupa kupalarına katılma şansını da zora soktu.

14 Mayıs 2017 Pazar 13:26
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Trabzonspor düşüşe geçti

TRABZON

Spor Toto Süper Ligin ikinci bölümünde 31 puanla en fazla puan toplayan takımlar arasında ön sırada yer alan Trabzonspor, söz konusu dönemdeki ilk 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlikle yenilgi yüzü görmeyerek 26 puan elde etti. Karadeniz ekibi, son 5 haftada ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avrupa yolunda önemli puan kayıpları yaşadı.

İlk 10 haftada sadece 4 puan kaybı yaşayan Karadeniz ekibi, son 5 haftada ise 10 puan yitirerek taraftarlarını da hayal kırıklığına uğrattı.

Sıralamada 5'incilikte kaldı

Ligin ilk yarısında 18 puanla 13. sırada yer alan Trabzonspor, ikinci bölümde ilk 10 maçta aldığı sonuçlarla 5'inciliğe kadar yükseldi.

Bordo-mavili takım, son haftalarda kaybettiği puanlarla Galatasaray'ı geçme şansı yakalayamazken ilk 4 içinde kendine yer bulamadı.

Bordo-mavililer, averajla Antalyaspor'un önünde haftayı 5. sırada tamamladı.

Avrupa kupalarına 2 sezonluk ara

Trabzonspor, hedefini gerçekleştirememesi halinde son 2 sezonda Avrupa arenasının dışında kalacak.

Geçen sezonu 40 puan ile 12. sırada tamamlayan Trabzonspor, 7 sezon sonra Avrupa kupalarında mücadele etme haklı elde edememişti.

En son 2008-2009 sezonunda Avrupa kupalarına katılamayan ve ardından 7 sezondur aralıksız olarak Avrupa'da boy gösteren bordo-mavililer, geçen sezon Avrupa'da yer alamamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAdanasporBeraberAvrupa Kupaönce Vatan
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