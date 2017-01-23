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Trabzonspor deplasmanda gülüyor

Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, üst üste ikinci deplasman galibiyetini alarak, dış sahada 13 puana ulaştı.

Trabzonspor deplasmanda gülüyor

Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, üst üste ikinci deplasman galibiyetini alarak, dış sahada 13 puana ulaştı.

23 Ocak 2017 Pazartesi 13:29
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Trabzonspor deplasmanda gülüyor

TRABZON

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon dış sahada daha fazla puan topladı.

Ligde 18. hafta sonunda 24 puanla 10. sırada yer alan bordo-mavili takım, deplasmanda 13, iç sahada ise 11 puan elde etti.

Bursaspor'dan sonra, Kasımpaşa'yı da mağlup ederek, zorlu iki deplasmanı kayıpsız atlatan Trabzonspor, bu sezon ilk kez dış sahada üst üste kazandı.

Deplasmanda 10 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde edip 5 kez mağlup olan Karadeniz ekibi, iç sahada ise 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı

Hüseyin Avni Aker'de son maç

Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'na bu hafta veda edecek.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda 26 Ocak Perşembe günü Atiker Konyaspor ile karşılaşacak bordo-mavililer, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son maçına çıkacak.

Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'de 29 Ocak Pazar günü de Gaziantepspor ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadında karşı karşıya gelecek.

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsmporDeplasman
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