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Trabzonspor deplasmanda boyun eğmiyor

En son 247 gün önce deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig'de en uzun süredir dış sahada kaybetmeyen takım unvanını elinde bulunduruyor.

Trabzonspor deplasmanda boyun eğmiyor

En son 247 gün önce deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig'de en uzun süredir dış sahada kaybetmeyen takım unvanını elinde bulunduruyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:14
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Trabzonspor deplasmanda boyun eğmiyor

TRABZON

Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Süper Lig'de en uzun süredir dış sahada mağlup olmayan takım unvanını elinde bulunduruyor.

En son geçen sezonun 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, 17 Aralık 2016'da oynanan bu maçın ardından dış sahada 247 gündür rakiplerine boyun eğmiyor.

2017 yılının deplasmandaki tek yenilgisiz takımı olan Karadeniz ekibi, son 10 dış saha maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun ikinci yarısında Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 yenerken Atiker Konyaspor, Adanaspor ve Fenebahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, bu sezon da ilk deplasman maçında Fenerbahçe karşısından sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak dış sahada yenilmezliğini sürdürdü.

Her maçta gol attı
Trabzonspor, son 10 deplasman maçında da gol atma başarısı gösterdi.

Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 16 gol kaydetti.

Karadeniz ekibi, 10 karşılaşmada 22 puan toplayarak dış sahada iyi bir puan ortalaması yakaladı.

Dış saha yenilgisi yaşamadılar
Trabzonspor'da geçen sezon ara transferde kadroya katılan futbolcular, bordo-mavili takım forması altında ligde deplasman yenilgisi yaşamadı.

Bordo-mavililerin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Arjantin'in San Lorenzo takımından Emmanuel Mas, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan Joao Pereira, Beşiktaş'tan Olcay Şahan, İspanya'nın Leganes takımından Carl Medjani ve Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega, 10 maçtır deplasman yenilgisi görmedi.

Trabzonspor, 2010-2011 sezonundaki 8 maçlık dış sahada yenilmezlik serisini, geçen sezonun 33. haftasındaki Fenerbahçe beraberliğiyle 9'a çıkararak geride bırakmıştı.

Karadeniz ekibi, lig sonunda dış sahada 6 sezonun en iyi performansını göstermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporDeplasmanMedipol Başakşehirönce Vatan
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