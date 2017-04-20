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Trabzonspor deplasman serisini sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

Trabzonspor deplasman serisini sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

20 Nisan 2017 Perşembe 14:04
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Trabzonspor deplasman serisini sürdürmek istiyor

TRABZON

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, bir basamak gerisinde bulunan rakibini yenerek, dış sahada yenilmezlik serisini 7'ye çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Ligde en son yenilgisini 125 gün önce ligin 15. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavililer, son 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan toplamayı başardı.

Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, tek puan kaybını Atiker Konyaspor karşısında 1-1'lik sonuçla aldı.

Trabzonspor, son 6 deplasman maçında da rakip fileleri havalandırarak 9 gol kaydetti.

Kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalyaspor ile kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Antalyaspor deplasmanı zor bir deplasman olacak. Ancak biz de iyi bir takımız. Ligin ikinci yarısında dış sahada da yakaladığımız başarıyı sürdürmek istiyoruz." dedi.

Antalyaspor karşısında alacakları galibiyetin ligin ikinci yarısındaki çıkışlarını daha da anlamlandıracağını kaydeden Çubukçu, "Avrupa kupalarına katılmak için bu maçtan galibiyetle ayrılmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu maçı kazanarak hedefimize doğru ilerlemek istiyoruz. Kalan 7 haftada 4 maçımızı da sahamızda oynayacağız. Bu maçları en iyi şekilde tamamlarsak sezon sonunda kendimize daha iyi bir yer bulacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigTrabzonsporAntalyasporKonuk
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