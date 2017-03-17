Trabzonspor'dan taraftarlarına uyarı

Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray maçı öncesi taraftarlar uyarılarak, "Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA talimatları gereği stadyumlarda meşale yakmak, stadyumlara yanıcı, yakıcı maddeler sokmak, sahaya konfeti, su şişesi ve benzeri maddeler atmak, koltuk kırmak, merdiven boşluklarına oturmak ve kötü tezahüratta bulunmak kesinlikle yasaktır." denildi.

Daha önceki müsabakalarda taraftarların rakip takımlara yönelik kötü tezahüratlarının, kulübün ciddi oranda ceza ödemesine neden olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu cezalar her tekrarda katlanarak artmakta ve sonuç olarak daha da ağır boyutlara ulaşmaktadır. Ayrıca bu cezaların kulübümüze getireceği zararların yanı sıra sebebiyet verenler de yasa gereği maddi ve manevi çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır."