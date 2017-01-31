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Trabzonspor'dan iki farklı başlangıç

Sezona kötü başlayan Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde iyi bir çıkış yakaladı.

Trabzonspor'dan iki farklı başlangıç

Sezona kötü başlayan Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde iyi bir çıkış yakaladı.

31 Ocak 2017 Salı 12:28
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Trabzonspor'dan iki farklı başlangıç

TrabzonsporSpor Toto Süper Lig'in ikinci bölümüne, ilk yarıdan daha iyi bir başlangıç yaptı.

İlk 3 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, lige istediği başlangıcı yapamadı.

Bordo-mavili takım, ligin ikinci yarısında ise deplasmanda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Gaziantepspor'u da 4-0 mağlup ederek ilk 3 haftada 3 galibiyetle 9 puan çıkarmayı başardı.

Daha golcü

Ligin 16 hafta süren ilk bölümünde 12 golle en az gol atan ikinci takım olan Trabzonspor, devre arasının ardından daha golcü bir kimlik sergiledi.

Bordo-mavili takım, ikinci bölümün 3 haftasında 7 kez rakip fileleri havalandırarak daha iyi bir gol ortalaması yakaladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSpor Toto Süper LigBursasporKasımpaşa
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