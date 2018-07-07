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Trabzonspor'dan Esteban açıklaması

Trabzonspor'da kaleci Esteban Alvarado'nun Slovenya kampına katılacağı bildirildi.

Trabzonspor'dan Esteban açıklaması

Trabzonspor'da kaleci Esteban Alvarado'nun Slovenya kampına katılacağı bildirildi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:54
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Trabzonspor'dan Esteban açıklaması

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon'da 26 Haziran'da başlayan, 1 Temmuz'dan itibaren de Slovenya'da devam eden çalışmalarımıza çeşitli gerekçeler sunarak katılım göstermeyen Esteban Alvarado Brown, teknik direktörümüz Ünal Karaman ile görüşerek özürlerini iletmiştir. Karaman, Esteban'ı kamp kadrosuna dahil etmiştir. Oyuncumuz hafta sonu kampa katılarak çalışmalara başlayacaktır."

Açıklamada, Esteban'a ceza verilip verilmeyeceği ise yönetim kurulu ile teknik direktör Ünal Karaman'ın değerlendirmesi sonucunda karara bağlanacağı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bordo-maviliTrabzonspor
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