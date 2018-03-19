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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın yükselişi

Evkur Yeni Malatyaspor maçında attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, 2015-2016 sezonunda yükseldiği A takım formasıyla ligde 3 sezonda 11 kez rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın yükselişi

Evkur Yeni Malatyaspor maçında attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, 2015-2016 sezonunda yükseldiği A takım formasıyla ligde 3 sezonda 11 kez rakip fileleri havalandırdı.

19 Mart 2018 Pazartesi 11:27
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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın yükselişi

Trabzonspor'un altyapısından 3 sezon önce A takıma yükselen Yusuf Yazıcı, her geçen sezon performansını katladı.

Erdoğdu Anadolu Lisesi'nde Guatemala'da 2015 yılında düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası finalinde, Brezilya temsilcisini 2-1 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Trabzonspor altyapısından A takıma yükselen Yusuf Yazıcı, ligde 3 sezonda rakip fileleri 11 kez havalandırmayı başardı.

Bordo-mavililer, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

En fazla süre aldığı ve gol attığı sezon

İlk olarak 2015-2016 sezonunda A takımda forma giyen genç oyuncu, 6 lig maçında 334 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti.

Yusuf Yazıcı, 2016-2017 sezonunda 18 lig maçında 1458 dakika görev yaparken rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Genç oyuncu, bu sezon ise ligin geride kalan 26 haftasında 25 maçta 1763 dakika mücadele etti, 5 gol ile en golcü dönemini yaşadı.

Attığı goller

Yazıcı, ilk olarak Trabzonspor formasıyla 2015-2016 sezonunun 32. haftasında 6-0 galip geldikleri Çaykur Rizespor maçında 2 kez ağları sarstı.

2016-2017 sezonunda deplasmanda 2-1'lik Bursaspor, iç sahada 4-0'lık Gaziantepspor ve 2-0'lık Galatasaray galibiyetlerinde rakip filelere birer gol gönderen genç oyuncu, 1-1 biten Adanaspor maçında da takımının tek golünü attı.

Yusuf Yazıcı, bu sezon Trabzonspor'un sahasında 2-1 galip geldiği Galatasaray, 4-3 yendiği Osmanlıspor, 1-0 galip geldiği Bursaspor maçlarında birer, 4-1 kazandığı Evkur Yeni Malatyaspor maçında 2 kez fileleri havalandırdı.

Bordo-mavili futbolcu, bu sezon 4 maçtaki 5 golünü Medical Park'ta atarken bu maçlarda bordo-mavililer, galip gelerek 12 puanı hanesine yazdırdı. 

Galatasaray'ı boş geçmiyor

Ligin 27. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, daha önceki sezonlardaki Galatasaray maçlarını boş geçmedi.

Genç oyuncu, Galatasaray karşısında son 2 sezonda 2 maçta görev yaparken bu maçlarda da gol attı. Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un iç sahada 2016-2017 sezonunda Galatasaray'ı 2-0, bu sezon da 2-1 yendiği maçlarda gol atma başarısı gösterdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporYusuf YazıcıÇaykur Rizespor
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