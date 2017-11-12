Trabzonspor'da Volkan ile Rodallega barıştı

ANTALYA - Belek Turizm Merkezi'ndeki Limak Arcadia Otel'in sahasında gerçekleştirilen idman öncesi, takım otobüsünden kol kola inen Volkan Şen ve Hugo Rodallega, kramponlarını giydikten sonra basın mensuplarına barış pozu verdi.

Futbolcuların antrenmanda attıkları goller sonrası birbirlerini alkışlamaları da dikkati çekti.

Teknik direktör Çalımbay da forma giydi

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda kondisyon çalışmasının ardından dar alanda taktik ağırlıklı maç yaptı. Taktik maçında teknik direktör Rıza Çalımbay da forma giydi.

Çalımbay, bir pozisyondaki mücadele sonrası Burak Yılmaz'la birlikte yerde kaldı. Çalımbay ve Burak, pozisyon sonrası şakalaşarak yerden kalktı.

Maçın galibi, Volkan ve Rodallega'nın forma giydiği pembe takım oldu. Maç sonunda kazanan ekipte yer alanlar galibiyet pozu verdi. Antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu görüldü.

Sakatlığı bulunan Juraj Kucka ile tedavisi devam eden Ogenyi Onazi, takımdan ayrı çalıştı.

Milli takım kamplarında bulunan Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Tomas Hubocan, Matus Bero ve Jan Durica, idmanda yer almadı.