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Trabzonspor'da son 6 sezonun en iyi deplasman performansı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 17 maçta 28 puan toplayan Karadeniz ekibi, son 6 sezondaki en iyi dış saha performansını sergiledi.

Trabzonspor'da son 6 sezonun en iyi deplasman performansı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 17 maçta 28 puan toplayan Karadeniz ekibi, son 6 sezondaki en iyi dış saha performansını sergiledi.

28 Mayıs 2017 Pazar 14:26
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Trabzonspor'da son 6 sezonun en iyi deplasman performansı

TRABZON

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe karşısında yaşadığı puan kaybı sonrası Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştiremeyen Trabzonspor, bu sezon deplasmanda çıktığı 17 maçtan 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle ayrıldı.

Dış sahalardaki müsabakalarda 28 puan toplayan bordo-mavili ekip, son 6 sezondaki en iyi deplasman performansına ulaştı.

Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda dış sahada 42 puanla en başarılı dönemini geçirmişti.

Bordo-mavili ekip, deplasmanda 2011-2012 sezonunda 24, 2012-2013'te 15, 2013-2014'te 19, 2014-2015'te 18, 2015-2016'da ise 13 puan çıkarmıştı.

Trabzonspor, bu sezon sahasındaki 16 maçta ise 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı ve 23 puan topladı.

İkinci yarıda deplasmanda yenilmedi
Trabzonspor, ligin ikinci yarısında deplasmanlarda hiç mağlup olmadı.

En son 17 Aralık 2016'da Medipol Başakşehir deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen Karadeniz ekibi, 162 gün boyunca dış sahada yenilgi görmedi.

2017 yılında dış saha mağlubiyeti yaşamayan bordo-mavililer, söz konusu maçlarda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Osmanlıspor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 yenerken, Atiker Konyaspor, Adanaspor ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, ikinci yarıda 9 deplasman maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puan topladı.

Dış sahada yenilmeme serisi 9'a çıktı
Trabzonspor, 2010-2011 sezonundaki 8 maçlık dış sahada yenilmeme serisini, Fenerbahçe beraberliğiyle 9'a çıkardı.

Bordo-mavililer, 9 deplasman maçında art arda yenilmeyerek 2010-2011 sezonundaki başarısını geride bıraktı.

13 sezon sonra Avrupa'da art arda 2 sezon yok
Fenerbahçe beraberliği ile ligi 5. sırada bitirme şansını kaçıran bordo-mavililer, 13 yıl sonra üst üste 2 sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak.

Son olarak 2000-01, 2001-02 ve 2002-03'te üst üste 3 dönem Avrupa'da yer alamayan Trabzonspor, 2016-2017'nin ardından gelecek sezon da Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporDeplasmanPerformansönce Vatan
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