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Trabzonspor'da Rodallega geçen sezonu aştı

Geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Kolombiyalı oyuncu, bu sezon 11 hafta sonunda 6 gol kaydetti.

Trabzonspor'da Rodallega geçen sezonu aştı

Geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Kolombiyalı oyuncu, bu sezon 11 hafta sonunda 6 gol kaydetti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 11:44
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Trabzonspor'da Rodallega geçen sezonu aştı

TRABZON - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da takımının golünü kaydeden Hugo Rodallegageçen sezonki gol sayısını da aşmış oldu.

Geçen sezon Süper Lig'de oynadığı 23 maçta fazla süre alamayarak 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bu sezon 11 maçta 885 dakika görev yapan Rodallega, 6 gol atarak şimdiden geçen sezonki gol sayısını geride bırakmayı başardı.

8 puana katkı sağladı

Ligde 11 hafta sonunda 16 puanı bulunan Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın gol attığı maçlarda puanlarının yarısını topladı.

Kolombiyalı forvet, Trabzonspor'un ligin ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Üçüncü haftada deplasmanda 2-2 biten MKE Ankaragücü maçında 1 gol atan Rodallega, 4-2'lik Kasımpaşa mücadelesinde 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Rodallega, dün de 1-1 biten Bursaspor maçında takımının golünü kaydederek 3 haftalık suskunluğunu bozdu.

Trabzonspor, Rodallega'nın gol attığı maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan elde etti. 

Burak Yılmaz'ı geride bıraktı

Hugo Rodallega, Bursaspor maçında attığı golle Trabzonspor'un 11 hafta sonunda en golcü oyuncusu oldu.

Altı golü bulunan Kolombiyalı futbolcuyu, 5 golle Burak Yılmaz takip ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporRodallega
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