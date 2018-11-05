Trabzonspor'da Rodallega geçen sezonu aştı

TRABZON - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da takımının golünü kaydeden Hugo Rodallega, geçen sezonki gol sayısını da aşmış oldu.

Geçen sezon Süper Lig'de oynadığı 23 maçta fazla süre alamayarak 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bu sezon 11 maçta 885 dakika görev yapan Rodallega, 6 gol atarak şimdiden geçen sezonki gol sayısını geride bırakmayı başardı.

8 puana katkı sağladı

Ligde 11 hafta sonunda 16 puanı bulunan Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın gol attığı maçlarda puanlarının yarısını topladı.

Kolombiyalı forvet, Trabzonspor'un ligin ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Üçüncü haftada deplasmanda 2-2 biten MKE Ankaragücü maçında 1 gol atan Rodallega, 4-2'lik Kasımpaşa mücadelesinde 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Rodallega, dün de 1-1 biten Bursaspor maçında takımının golünü kaydederek 3 haftalık suskunluğunu bozdu.

Trabzonspor, Rodallega'nın gol attığı maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan elde etti.

Burak Yılmaz'ı geride bıraktı

Hugo Rodallega, Bursaspor maçında attığı golle Trabzonspor'un 11 hafta sonunda en golcü oyuncusu oldu.

Altı golü bulunan Kolombiyalı futbolcuyu, 5 golle Burak Yılmaz takip ediyor.