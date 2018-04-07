Trabzonspor'da Muharrem Usta yönetimi ibra edildi

Trabzonspor Kulübünün 73. genel kurulunda yönetim kurulu mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağanüstü genel kurulda, gündemin okunmasının ardından kulüp genel müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu okudu.

Daha sonra denetleme kurulu başkanı Mahmut Ören, bordo-mavili kulübün şubat ayı sonu itibarıyla Trabzonspor Kulübü Derneğine bağlı 6 şirketin kısa vadeli borçlarının toplamı 1 milyar 38 milyon 519 bin 156, kısa vadeli mevcutlar 197 milyon 459 bin 617 lira, net borcun 841 milyon 59 bin 617 lira olduğunu açıkladı.

Hacıosmanoğlu konuştu

Faaliyet raporlarının ardından söz alan üyeler, yönetim kuruluna çeşitli eleştirilerde bulundu.

Eski kulüp başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, "Eski başkan olarak eleştirmek için çıkmadım. Her Trabzonspor sevdalısının hayallerini süsleyen bir makam, bize de nasip oldu. Bizim dönemimizle ilgili sayın başkanımız çok açıklamalar yaptı. Basında kim aradıysa cevap vermedim. Başkan konuşmayı tercih etti. Sayın başkanımız '156 milyon avro ile devraldım, 150 milyon avro ile bırakıyorum, 6 milyon avro borcu indirdim' diyor. Ben kelime oyunlarından anlamam, yalan da bilmem. İçimde sakladığım bir şey yoktur, dilime yansıtırım. Biz kulübü devraldığımız zaman çiçek bahçesi devralmadık. Hiç ağladığımızı gördün mü?. Biz gitmedik. Süremizi tamamladık öyle gittik." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinde kulübün tüm gelirlerinin 2017 yılına kadar temlikli olduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, "Borçları yapılandırdık ve kredi limitini arttırdık. Geldiğiniz günden beri başladığınız yalanlar giderken de devam ediyor. Yalan konuşmak Trabzonspor başkanına yakışmaz. Trabzonspor'u bir yere taşısaydınız, hedeflerine taşısaydınız. Biz Avrupa'da gruplardan çıktık. Faturayı bize niye kesiyorsunuz. Aday olan iki başkana da buradan sesleniyorum. Bizim ve Muharrem Usta'nın dönemlerine ait tabloları ortaya koymazlarsa onlara en büyük muhalefeti ben yapacağım." diye konuştu.

Usta, veda etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, eleştirilere cevap vermek için kürsüye çıkmadığını belirterek, "Makamlar eleştirilere tahammül etme makamı. Her konuşmayı titizlikle anlamaya çalıştık. Bu pozisyona gelenlerin bu eleştirilerden bir şeyler çıkarması gerekiyor. Bugün çıkarmamız gereken en büyük ders, ne kadar eleştiri yaparsak yapalım, bu büyük markanın altına kardeşçe ve el birliği ile girmek. Hangi pozisyonda olursak olalım bu sorumluluk duygusundan kaçmamamız ve uzak durmamamız gerekiyor. Bu kongrenin Trabzonspor'a yakışır bir şekilde geçmesi gerektiğini temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Göreve seçildikleri günden itibaren gecelerini gündüzlerine katarak bu çileli yolculukta ateşten gömlekle yola devam ettiklerini ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Yeni seçilecek olan yönetimimiz bu gömleği giymiş olacak. Bugün hangi sorumlulukla devam ediyorsak yarın da seçilecek olan yönetimin yanında olacağız ve aynı sorumluluktan kaçmayacağız. Yarın seçimimiz var. Sayın Ağaoğlu ve Metin Kaya yeni başkan adaylarımız. Seçimin en güzel şekilde sonuçlanmasını temenni ediyorum. Buradaki tüm arkadaşlarımızı bugün oynayacağımız Kayserispor maçına davet ediyorum. Güzel bir tablo ile maça hep birlikte gidelim. 2,5 yıla yakın bir dönemde benimle birlikte yolculuk yapan tüm arkadaşlarıma bu büyük markanın huzurunda çok teşekkür ediyorum. Biz sadece hizmet için geldik. İyi niyetimizden hiç şüpheniz olmasın hakkınızı helal edin. Hepinize saygılar sunuyorum."

Yönetim kurulu ibra edildi

Usta'nın konuşmasının ardından kulüp yönetim kurulunun idari ve mali yönden ibrası üyelere sunuldu.

Divan başkanı İlhami Algan, oy çokluğuyla yönetim kurulunun ibra edildiğini açıkladı.

Yönetim kurulunun ibrasının ardından ilk gün sona erdi. Yarın, başkan adaylarının konuşmalarının ardından seçim gerçekleştirilecek.