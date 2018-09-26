Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99512
ALTIN
236.796
DOLAR
6.1315
STERLİN
8.0720
EURO
7.2181
Türkiye'nin spordaki vitrini
Türkiye'nin spordaki vitrini
Okan Tok ‘İhanet Ettin’i bizlerle buluşturdu
Okan Tok ‘İhanet Ettin’i bizlerle...
'Elektronik sigara' uyarısı
'Elektronik sigara' uyarısı
TEKNOFEST'te bir gün
TEKNOFEST'te bir gün
Yön bulduran gelenek: Obo
Yön bulduran gelenek: Obo
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

Trabzonspor'da Kucka fazla süre alamadı

Geçen sezon Milan'dan 5 milyon avro bonservis bedeli ile alınan Slovak futbolcu, bu sezon 4 maçta sadece 130 dakika görev yaptı.

Trabzonspor'da Kucka fazla süre alamadı

Geçen sezon Milan'dan 5 milyon avro bonservis bedeli ile alınan Slovak futbolcu, bu sezon 4 maçta sadece 130 dakika görev yaptı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:07
0 Okunma
Trabzonspor'da Kucka fazla süre alamadı

Spor Toto Süper Lig'de ilk 6 haftada 7 puan toplayarak beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor'da, Slovak futbolcu Juraj Kucka fazla süre alamayan oyuncuların başında geldi.

Geçen sezon başında Milan'dan 5 milyon avro bonservis bedeli ile kadroya dahil edilen ve ilk 6 haftada takımın değişmez oyuncularından olan Slovak futbolcu, bu sezon ise 4 maçta sadece 130 dakika görev yaptı.

Bordo-mavili futbolcu, geçen sezon ilk 6 haftada maçların tamamında ilk 11'de görev yaparak 534 dakika mücadele etmişti.

Slovak oyuncu, bu sezon ise sadece ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Bu maçta 71 dakika forma giyen Kucka, daha sonra Demir Grup Sivasspor maçında 37, MKE Ankaragücü maçında 6, Galatasaray maçında da 16 dakika oynadı.

Kucka, ligin son 2 haftasında, Trabzonspor'un 1-0 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor ve 2-1 mağlup olduğu Göztepe maçında ise kadroda olmasına karşın forma giyemedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigTrabzonsporJuraj Kucka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig'de erken teknik müdahale
Süper Lig'de erken teknik müdahale
"Herkesin en önemli rakibi Fenerbahçe"
"Herkesin en önemli rakibi Fenerbahçe"
Türkiye'nin spordaki vitrini
Türkiye'nin spordaki vitrini
Buz pateninde altın madalya
Buz pateninde altın madalya
"Galatasaray'dan 3 puanı alabiliriz"
"Galatasaray'dan 3 puanı alabiliriz"
Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan'da maç yönetecek
Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan'da maç yönetecek
Süper Lig geride kaldı, Diagne golcüleri solladı
Süper Lig geride kaldı, Diagne golcüleri solladı
Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki en kötü 6. haftası
Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki en kötü 6. haftası
Genç dünya şampiyonunun idolü
Genç dünya şampiyonunun idolü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ