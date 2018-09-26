Trabzonspor'da Kucka fazla süre alamadı

Spor Toto Süper Lig'de ilk 6 haftada 7 puan toplayarak beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor'da, Slovak futbolcu Juraj Kucka fazla süre alamayan oyuncuların başında geldi.

Geçen sezon başında Milan'dan 5 milyon avro bonservis bedeli ile kadroya dahil edilen ve ilk 6 haftada takımın değişmez oyuncularından olan Slovak futbolcu, bu sezon ise 4 maçta sadece 130 dakika görev yaptı.

Bordo-mavili futbolcu, geçen sezon ilk 6 haftada maçların tamamında ilk 11'de görev yaparak 534 dakika mücadele etmişti.

Slovak oyuncu, bu sezon ise sadece ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Bu maçta 71 dakika forma giyen Kucka, daha sonra Demir Grup Sivasspor maçında 37, MKE Ankaragücü maçında 6, Galatasaray maçında da 16 dakika oynadı.

Kucka, ligin son 2 haftasında, Trabzonspor'un 1-0 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor ve 2-1 mağlup olduğu Göztepe maçında ise kadroda olmasına karşın forma giyemedi.