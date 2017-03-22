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Trabzonspor'da iki farklı Arjantinli

Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı ve aynı mevkide görev yapan Luis Ibanez ve Emmanuel Mas, gösterdikleri farklı performanslarla dikkati çekti.

Trabzonspor'da iki farklı Arjantinli

Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı ve aynı mevkide görev yapan Luis Ibanez ve Emmanuel Mas, gösterdikleri farklı performanslarla dikkati çekti.

22 Mart 2017 Çarşamba 10:41
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Trabzonspor'da iki farklı Arjantinli

TRABZON

Sezon başında Kızılyıldız'dan 1,4 milyon avro bonservis bedeli ile kadroya dahil edilen 28 yaşındaki futbolcu Ibanez, fazla forma şansı bulamadı.

Ligin ilk yarısında sadece 5 lig maçında 211 dakika görev yapan Ibanez, takımına skor katkısı da sağlayamadı.

Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında 90, Osmanlıspor maçında 19, Beşiktaş maçında 11, Gaziantepspor maçında da 1 dakika forma şansı bulan sol kanat oyuncusu, son 13 maçta takımda yer alamadı. 

Ibanez, 21 Yaş Altı Ligi'nde Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarında olmak üzere 5 karşılaşmada oynadı. Bordo-mavili futbolcu, bu 5 maçta 450 dakika sahada kalırken, 1 gol attı.

Mas, firesiz gidiyor

Trabzonspor'un devre arasında Arjantin'in San Lorenzo Kulübünden 1,5 milyon avroya transfer ettiği sol bek oyuncusu Emmanuel Mas ise ligin ikinci bölümünde 9 lig maçının tamamında 810 dakika forma giydi.

Mas, Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor, Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarının tamamında görev yaptı.

Bordo-mavili futbolcu, Kasımpaşa deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Karadeniz ekibinin galibiyet golünü kaydetti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporArjantin
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