Trabzonspor'da iki farklı Arjantinli

TRABZON

Sezon başında Kızılyıldız'dan 1,4 milyon avro bonservis bedeli ile kadroya dahil edilen 28 yaşındaki futbolcu Ibanez, fazla forma şansı bulamadı.

Ligin ilk yarısında sadece 5 lig maçında 211 dakika görev yapan Ibanez, takımına skor katkısı da sağlayamadı.

Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında 90, Osmanlıspor maçında 19, Beşiktaş maçında 11, Gaziantepspor maçında da 1 dakika forma şansı bulan sol kanat oyuncusu, son 13 maçta takımda yer alamadı.

Ibanez, 21 Yaş Altı Ligi'nde Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarında olmak üzere 5 karşılaşmada oynadı. Bordo-mavili futbolcu, bu 5 maçta 450 dakika sahada kalırken, 1 gol attı.

Mas, firesiz gidiyor

Trabzonspor'un devre arasında Arjantin'in San Lorenzo Kulübünden 1,5 milyon avroya transfer ettiği sol bek oyuncusu Emmanuel Mas ise ligin ikinci bölümünde 9 lig maçının tamamında 810 dakika forma giydi.

Mas, Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor, Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarının tamamında görev yaptı.

Bordo-mavili futbolcu, Kasımpaşa deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Karadeniz ekibinin galibiyet golünü kaydetti.