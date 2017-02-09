Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Osmanlıspor'a konuk olacak Trabzonspor'da gözler golcülerde olacak.

Ligin 19 haftasında 19 golü bulunan bordo-mavili takımda forvet oyuncuları 8. haftadaki Galatasaray maçında Dame N'Doye'un attığı tek gol katkı yaparken Osmanlıspor karşısında 11 haftalık suskunluğu da bozmaya çalışacak.

Devre arasında Muhammet Demir ve Hyun-Jun Suk ile yollarını ayıran bordo-mavili takım, teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihine göre Senegalli futbolcusu N'Doye ve ara transferde Akhisar Belediyespor'dan transfer ettiği Hugo Rodallega ile hafta sonunda gol arayacak.

Rodallega ilk 11'e aday

Trabzonspor, ara transferde kadrosuna kattığı Hugo Rodallega, görev verilmesi halinde Osmanlıspor maçında bordo-mavili takım forması altında ilk kez 11'de oynayacak.

Gaziantepspor maçının son 30 dakikasında oyuna giren ve bir penaltı yaptırarak takıma katkı sağlayan Rodallega, başkentte ilk golünü atmaya çalışacak.

Akhisar Belediyespor formasıyla 51 lig maçında 23 gol kaydeden Kolombiyalı futbolcu, takıma santrforların katkısını da artırmanın gayretini gösterecek.

En fazla N'Doye forma giydi

Trabzonspor'da santrforlar içerisinde tek gol atan futbolcu olan N'Doye, bu sezon ligde 14 maçta 1061 dakika sahada kaldı.

N'Doye bu maçlarda 1 gol, 2 asistle oynarken, ligin 8. haftasındaki Galatasaray maçının ardından 11 haftadır da gol atamıyor.