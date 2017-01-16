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Trabzonspor'da goller yerli oyunculardan

Spor Toto Süper Lig'inin 17 haftalık bölümünde fileleri 14 kez havalandıran bordo-mavili takımda, gollerin 10'u yerli oyunculardan geldi.

Trabzonspor'da goller yerli oyunculardan

Spor Toto Süper Lig'inin 17 haftalık bölümünde fileleri 14 kez havalandıran bordo-mavili takımda, gollerin 10'u yerli oyunculardan geldi.

16 Ocak 2017 Pazartesi 13:43
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Trabzonspor'da goller yerli oyunculardan

TRABZON

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u Yusuf Yazıcı ve Uğur Demirok'un golleriyle 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da, yerli futbolcular gole daha fazla katkı sağladı.

Devre arasında Pereira, Mas ve Medjani gibi oyuncuları kadrosuna katmasıyla yabancı futbolcu sayısı 13'e yükselen Karadeniz ekibinde ligin 17 haftalık bölümünde 14 golün 10'unu yerli oyuncular kaydetti. Yabancı oyuncular ise fileleri 4 kez havalandırdı.

Bordo-mavili ekipte, yerli oyunculardan Yusuf Erdoğan 4, Mehmet Ekici 3, Uğur Demirok 2, Yusuf Yazıcı 1 gol atarken, yabancı oyuncular Onazi 2, Bero ve N'Doye 1 gol kaydetti.

Forvetlerden 1 gol

Trabzonspor'da forvet oyuncuları 17 haftada sadece bir gol atabildi.

Senegalli futbolcu Dame N'Doye, 12 maçta 890 dakika forma giyerken, bir kez rakip fileleri havalandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGolYerli Oyuncu
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