Trabzonspor'da forma satışları 45 bini buldu

Trabzonspor Kulübü Mali İşler Koordinatörü ve TS Club Sorumlusu Emre Aksoy, aldıkları saha sonuçlarının da etkisiyle yeni sezon forma satışlarının 45 bini bulduğunu belirterek, yeni statlarında Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi taraftarları forma almaları için TS Club'lara davet etti.

Aksoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, aldıkları saha sonuçları sonrasında elde ettikleri tablonun, yeni sezon forma satışlarında da kendini gösterdiğini kaydetti.

İçinde bulundukları tablonun sevindirici olduğunu aktaran Aksoy, "2016-2017 sezonu için hazırlanan yeni sezon formalarımızın satışı 45 bini buldu. Şimdi ilk hedefimiz 61 bini bulmak. Yeni stadımızda Galatasaray ile oynayacağımız maç öncesi taraftarımızı yeni sezon formalarını almak için TS Club'lara davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da taraftarlara "41 bin 461" çağrısı

Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenerek çıkışını sürdüren Trabzonspor'da gözler Galatasaray maçına çevrildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral ile teknik direktör Ersun Yanal, ligin 25. haftasındaki Galatasaray maçı öncesi taraftarlara destek çağrısı yaparak onlardan 41 bin 461 seyirci kapasiteli Medical Park Arena'yı doldurmalarını istedi.

Kulüp başkanı Usta, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Haftaya tarihi bir rekor kırmaya var mısınız? Hedef 41 bin 461." ifadelerine yer verdi.