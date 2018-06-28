Trabzonspor'da bilet fiyatları açıklandı

Trabzonspor'da 2018-2019 futbol sezonu bilet fiyatları belli oldu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor'un yeni sezonda Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynayacağı resmi müsabakalara ilişkin bilet fiyatlarının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamaya göre, yeni sezon için derbiler hariç belirlenen bilet fiyatları şöyle:
Platinum 1. kategori: 270 lira
Platinum 2. kategori: 240 lira
Gold: 150 lira
Silver: 120 lira
Batı 1. kategori: 55 lira
Batı 2. kategori: 45 lira
Doğu 1. kategori: 40 lira
Doğu 2. kategori: 35 lira
Doğu 3. kategori: 30 lira
Kuzey ve güney kale arkaları: 20 lira
AA