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Trabzonspor'da ayrılık

Trabzonspor, transferi konusunda Tijuana Kulübü ile anlaşmaya vardığı Kolombiyalı oyuncunun bonservisi için 2 milyon 650 bin dolar alacak.

Trabzonspor'da ayrılık

Trabzonspor, transferi konusunda Tijuana Kulübü ile anlaşmaya vardığı Kolombiyalı oyuncunun bonservisi için 2 milyon 650 bin dolar alacak.

26 Temmuz 2018 Perşembe 17:05
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Trabzonspor'da ayrılık

Trabzonspor Kulübü, Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo'nun Meksika'nın Tijuana Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Club Tijuana'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Club Tijuana, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 650 bin dolar ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFabian Castillo
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